Një aksident i rëndë ka ndodhur në Unazën e Madhe të Tiranës, ku një automjet i tonazhit të rëndë ka dalë nga rruga dhe ka përfunduar duke rënë nga një urë.

Sipas informacioneve paraprake, mjeti i tonazhit të rëndë është përplasur me një mjet tjetër sipër urës ndërsa me pas ka përfunduar jashtë karrexhatës, duke rënë nga lartësia e urës.

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