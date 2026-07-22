Betonierja thyen barrierat dhe bie poshtë te Unaza e Madhe në Tiranë, dyshohet për viktima
Një aksident i rëndë ka ndodhur në Unazën e Madhe të Tiranës, ku një automjet i tonazhit të rëndë ka dalë nga rruga dhe ka përfunduar duke rënë nga një urë.
Sipas informacioneve paraprake, mjeti i tonazhit të rëndë është përplasur me një mjet tjetër sipër urës ndërsa me pas ka përfunduar jashtë karrexhatës, duke rënë nga lartësia e urës.
Mjeti i tonazhit të rëndë thyen barrierat dhe bie poshtë te Unaza e Madhe, dyshohet për viktima pic.twitter.com/7tgIukDZvh
— Euronews Albania (@EuronewsAlbania) July 22, 2026
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