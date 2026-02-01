Katari udhëheq shtytjen diplomatike rajonale për të ulur tensionet me Iranin
Katari po merr një rol udhëheqës në përpjekjet diplomatike rajonale për të parandaluar përshkallëzimin e krizës së Iranit, pasi retorika e Teheranit ndaj Perëndimit është intensifikuar ndjeshëm gjatë 24 orëve të fundit.
Kryeministri dhe Ministri i Punëve të Jashtme, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, u takua të shtunën në Teheran me zyrtarin më të lartë të sigurisë së Iranit, Ali Larijani, me bisedime të përqendruara në uljen e tensioneve dhe shmangien e pasojave më të gjera rajonale, transmeton Telegrafi.
Pas takimit, Larijani tha në X se "marrëveshjet strukturore për negociatat po përparojnë", megjithëse nuk janë konfirmuar publikisht bisedime të drejtpërdrejta me Shtetet e Bashkuara.
Shtytja diplomatike vjen ndërsa zyrtarët iranianë kanë lëshuar paralajmërime gjithnjë e më të forta drejt Bashkimit Evropian dhe vendeve perëndimore, duke nënvizuar tensionet në rritje mes rritjes së pozicionimit ushtarak në rajon.
Pavarësisht retorikës së përshkallëzuar, presidenti i SHBA-së, Donald Trump tregoi se negociatat mbeten të mundshme, duke u thënë gazetarëve në bordin e Air Force One se Irani "po flet me ne. Po flet seriozisht me ne".
Në një deklaratë, Katari riafirmoi mbështetjen e tij për zgjidhje paqësore dhe theksoi nevojën për të kursyer popujt e rajonit nga pasojat e përshkallëzimit të mëtejshëm.
Doha theksoi koordinimin e vazhdueshëm me vendet "vëllazërore" dhe mike, një gjuhë që shihet gjerësisht si sinjalizuese e një shtytjeje për përmbajtje kolektive në vend të konfrontimit.
Prapa skenave, Katari, Egjipti dhe Turqia janë gjithnjë e më shumë të bashkuara në përpjekjet e ndërmjetësimit që synojnë parandalimin e përshkallëzimit të krizës.
Për ndërmjetësit rajonalë, përparësia mbetet e qartë: mbajtja gjallë e diplomacisë dhe parandalimi i degradimit të tensioneve në konflikt të hapur. /Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com