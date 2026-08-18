Karim Benzema afër rikthimit sensacional në La Liga?
Karim Benzema ka hyrë në radarin e Real Betisit, i cili po kërkon të përforcojë repartin ofensiv në këtë fazë të fundit të afatit kalimtar. Operacioni varet nga mundësia që sulmuesi 38-vjeçar të shkëputet nga Al-Hilal, me të cilin ka kontratë deri më 30 qershor 2027.
Kjo mundësi është krijuar për shkak të situatës së Benzemas në Arabinë Saudite. Al-Hilal po shqyrton mundësinë për ta ndërprerë bashkëpunimin me francezin vetëm gjashtë muaj pasi e transferoi nga Al-Ittihad. Nëse kontrata e tij zgjidhet, Benzema do të mund të negociojë si lojtar i lirë me klubin e ardhshëm.
Sipas Elgoldigital, Real Betisi po shqyrton mundësinë për të bërë një lëvizje për Karim Benzeman nëse ai bëhet lojtar i lirë. Megjithatë, pengesa kryesore mbetet aspekti financiar.
Sulmuesi do të duhej të pranonte një ulje të ndjeshme të pagës që merr në Arabinë Saudite, në mënyrë që transferimi i tij të përputhej me mundësitë financiare të Betisit.
Fillimisht, duhet të zgjidhet situata e tij kontraktuale. Benzema synon të marrë shumat që i takojnë për vitin e fundit të kontratës përpara se të pranojë largimin, ndërsa klubi saudit ka nevojë të lirojë një vend në skuadër përpara se të transferojë një tjetër sulmues.
Një nga emrat që po shqyrtohet nga skuadra e drejtuar nga Simone Inzaghi për atë pozitë është Ollie Watkins, sulmuesi i Aston Villas.
Pavarësisht pasigurisë rreth së ardhmes, francezi vazhdon të shënojë gola.
Benzema ka realizuar nëntë gola në 13 ndeshjet e para me Al-Hilalin, ndërsa gjeti rrugën e rrjetës edhe në ndeshjen hapëse të sezonit të ri të Superligës së Arabisë, në fitoren 4-2 ndaj Al-Faisalyt./Telegrafi/