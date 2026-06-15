Kaos para debutimit në Botëror, Uruguai bllokohet në aeroport për shkak të një gabimi të FIFA-s
Uruguai ka kaluar momente të tensionuara vetëm një ditë para debutimit në Kupën e Botës 2026, pasi delegacioni i tyre mbeti i bllokuar në aeroportin e Cancunit për shkak të një gabimi organizativ të FIFA-s.
Në vend që të përgatitej qetësisht për sfidën ndaj Arabisë Saudite, skuadra e drejtuar nga Marcelo Bielsa u përball me një problem të papritur logjistik. Fluturimi çarter që duhej t’i transportonte nga Cancin në Miami nuk kishte lejet e nevojshme për të hyrë në hapësirën ajrore të Shteteve të Bashkuara, duke shkaktuar një vonesë prej disa orësh.
Sipas raportimeve, përgjegjësia për këtë situatë i takon FIFA-s, e cila është përgjegjëse për organizimin dhe transportin e ekipeve pjesëmarrëse në turne. Dokumentacioni i nevojshëm nuk ishte përfunduar në kohë, duke bërë që lojtarët dhe stafi teknik të prisnin për orë të tëra në aeroport.
Se atrasó la salida del vuelo de Uruguay por problemas en los papeles de la aeronave. En este momento están terminando de preparar el nuevo avión para trasladar a la delegación. Los dirigentes están en el aeropuerto y los jugadores descansan en el hotel.@TelemundoUY @teledoce pic.twitter.com/itJ4m591L3
— Gonzalo Ronchi (@GonzaloRonchi) June 14, 2026
Situata u bë edhe më shqetësuese pasi rregulloret e Kupës së Botës kërkojnë që ekipet të mbërrijnë në qytetin pritës jo më vonë se 24 orë para ndeshjes. Për Uruguain, afati i fundit ishte ora 19:00 sipas kohës lokale në Miami.
Për shkak të vonesës u shty edhe konferenca zyrtare për shtyp në stadiumin Hard Rock, ku ishte planifikuar të paraqiteshin trajneri Marcelo Bielsa dhe kapiteni Jose María Giménez. Federata Uruguaiane e Futbollit rrezikonte madje edhe një gjobë, ndonëse faji nuk lidhej me organizimin e saj.
Megjithatë, pas disa orësh pasigurie, FIFA dhe Federata Uruguaiane arritën të gjenin një zgjidhje emergjente. Një avion tjetër u sigurua dhe nisja nga Cancun u ricaktua për në orën 16:15 sipas kohës lokale.
Me një fluturim që zgjat rreth një orë e 45 minuta, Uruguai pritej të mbërrinte në Miami pikërisht në limitin e afatit të lejuar, duke shmangur kështu çdo sanksion të mundshëm.
Ky incident i pazakontë ka prishur ndjeshëm planet e Marcelo Bielsës, i njohur për përgatitjet e tij të detajuara dhe disiplinën e lartë organizative.
Uruguai bën pjesë në Grupin H të Kupës së Botës 2026. Pas ndeshjes hapëse ndaj Arabisë Saudite, amerikanolatinët do të përballen me Kepin e Gjelbër më 22 qershor dhe me Spanjën më 27 qershor. /Telegrafi/