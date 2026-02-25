Kandidati për president të Barcelonës zbulon planin për rikthimin e Messit në Camp Nou
Kandidati presidencial i Barcelonës, Victor Font, ka zbuluar se ka folur me legjendën e klubit, Lionel Messi, për një rikthim të mundshëm në Camp Nou nëse ai fiton zgjedhjet e muajit të ardhshëm.
Konkretisht, Font deklaroi se dëshiron t’i japë Messit mundësinë t’i thotë lamtumirë klubit në çfarëdo mënyre që ai zgjedh dhe është gati t’i ofrojë atij rolin e presidentit të nderit.
Në Barcelonë, fushata parazgjedhore është në kulmin e saj, kështu që kandidatët po luftojnë për vota përpara zgjedhjeve.
Font konsiderohet rivali kryesor i Joan Laportas dhe ka shprehur vazhdimisht dëshirën e tij për ta rikthyer argjentinasin në klub. Në një intervistë me Mundo Deportivo, ai pretendon se ka folur me Messin për këtë dhe zbulon se ekipi i tij ka punuar në një projekt për katër vitet e fundit për të rikthyer ikonën e klubit.
"Ne folëm drejtpërdrejt me Messin dhe njerëz të afërt me të. Këto janë biseda private dhe gjithmonë kemi besuar se askush nuk duhet ta përdorë emrin e Messit për qëllime zgjedhore. Detyra jonë është të shpjegojmë se çfarë kemi përgatitur dhe, nëse fitojmë, të finalizojmë marrëveshjen që është më e mira për të dhe për klubin".
"Që nga viti 2022, të nxitur nga entuziazmi i tij dhe i Xavi Hernandezt, kemi punuar në projektin e kthimit të Messit në Barcelonë pas Kupës së Botës. Propozimi bazohet në tre segmente: institucional, sipas të cilit ai do të pranonte pozicionin e presidentit të nderit; komercial, i frymëzuar nga partneritete të tilla si ato midis Jordan dhe Nike ose Roger Federer dhe On, të cilat mund të gjenerojnë të ardhura të konsiderueshme dhe të përdorin aksionet e tij të pakicës në Inter Miami CF për të forcuar praninë e tij në tregun amerikan; dhe sportiv, në mënyrë që ai të mund t'i thotë lamtumirë Barcelonës dhe Camp Nou në mënyrën që zgjedh, qoftë duke luajtur apo përmes një ceremonie të përshtatshme", shpjegoi Font.
Kujtojmë se Messi është ende në Miami, ku së fundmi nënshkroi një kontratë që e lidh atë deri në fund të sezonit të MLS në vitin 2028, ndërsa zgjedhjet presidenciale në Barcelonë janë planifikuar për 15 mars. /Telegrafi/