Kandidati për president të Barcelonës premton transferimin e Harry Kane nëse i fiton zgjedhjet
Kandidati për president të Barcelona, Xavier Vilajoana ka premtuar se do të transferojë Harry Kane nga Bayern Munich nëse fiton zgjedhjet e klubit më 15 mars.
Vilajoana e bëri këtë deklaratë përmes një postimi në rrjetet sociale, duke insistuar se Barcelona mund të rikthehet në tërheqjen e talenteve elitare duke rikthyer stabilitetin financiar dhe duke respektuar sërish rregullin 1:1 të shpenzimeve në LaLiga.
Kandidati theksoi përkushtimin e tij ndaj akademisë La Masia, por argumentoi se për një projekt ambicioz nevojiten gjithashtu përforcime të nivelit të lartë.
Kane është lidhur herë pas here me Barcelonën si zëvendësues afatgjatë i Robert Lewandowski.
Megjithatë, kapiteni i Anglisë është i vendosur te Bayern Munich, ku klubi tashmë po punon për zgjatjen e kontratës së tij.
Premtimi i Vilajoanës është pritur me skepticizëm, me shumëkënd që e sheh më shumë si retorikë elektorale sesa si një plan realist transferimi./Telegrafi