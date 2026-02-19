Kandidati për president të Barcelona, Xavier Vilajoana ka premtuar se do të transferojë Harry Kane nga Bayern Munich nëse fiton zgjedhjet e klubit më 15 mars.

Vilajoana e bëri këtë deklaratë përmes një postimi në rrjetet sociale, duke insistuar se Barcelona mund të rikthehet në tërheqjen e talenteve elitare duke rikthyer stabilitetin financiar dhe duke respektuar sërish rregullin 1:1 të shpenzimeve në LaLiga.

Kandidati theksoi përkushtimin e tij ndaj akademisë La Masia, por argumentoi se për një projekt ambicioz nevojiten gjithashtu përforcime të nivelit të lartë.

Kane është lidhur herë pas here me Barcelonën si zëvendësues afatgjatë i Robert Lewandowski.

Megjithatë, kapiteni i Anglisë është i vendosur te Bayern Munich, ku klubi tashmë po punon për zgjatjen e kontratës së tij.

Premtimi i Vilajoanës është pritur me skepticizëm, me shumëkënd që e sheh më shumë si retorikë elektorale sesa si një plan realist transferimi./Telegrafi

