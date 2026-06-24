Kanadaja “më pak kanadeze”, receta e Jesse Marsch që po befason në Botëror
Kanadaja po vazhdon të impresionojë në Kupën e Botës 2026 dhe një pjesë e madhe e meritave i takon trajnerit Jesse Marsch.
Që kur mori drejtimin e përfaqësueses në maj të vitit 2024, amerikani ka sjellë filozofinë e njohur të shkollës Red Bull: presion të lartë, intensitet maksimal dhe futboll vertikal.
Marsch, një nga nxënësit më të njohur të Ralf Rangnick, ka ndryshuar ndjeshëm identitetin e skuadrës kanadeze.
“Jesse na thotë shpesh se ndonjëherë jemi shumë kanadezë, shumë të sjellshëm dhe korrektë politikisht”, ka zbuluar sulmuesi Liam Millar.
Sipas tij, energjia dhe personaliteti i trajnerit kanë ndikuar drejtpërdrejt në vetëbesimin e ekipit.
“Kur trajneri është i sinqertë dhe i apasionuar, kjo transmetohet te grupi. Na jep shumë besim”, shtoi Millar.
Mungesa e Koné, sfida e madhe për Kanadanë
Një goditje e rëndësishme për Kanadanë para përballjes me Zvicrën është mungesa e mesfushorit Ismaël Koné, një nga lojtarët kyç të sistemit të Marsch.
Saliba fitoi pikë pas golit të realizuar si zëvendësues ndaj Katarit, por trajneri ka në dispozicion edhe Mathieu Choinière dhe veteranin Jonathan Osorio për të mbushur boshllëkun në mesfushë.
“Ne duam t’ua bëjmë jetën të vështirë kundërshtarëve. Bëjmë presion, vrapojmë shumë dhe luftojmë për çdo duel”, ka thënë kapiteni Stephen Eustaquio.
Duel i fortë me mesfushën e Zvicrës
Kanadaja do të përballet me një nga repartet më të forta të turneut, mesfushën zvicerane të përbërë nga Granit Xhaka, Remo Freuler dhe Michel Aebischer.
Pas tensioneve të krijuara pas ndeshjes së parë, atmosfera në kampin zviceran duket se është qetësuar. Xhaka dhe talenti i ri Johan Manzambi festuan së bashku golat kundër Bosnjës, një sinjal i qartë i unitetit brenda skuadrës.
“E di që Xhaka kishte vetëm qëllime të mira. Tani jemi të gjithë në humor të mirë”, deklaroi mbrojtësi veteran Ricardo Rodriguez.
Përballja mes Kanadasë dhe Zvicrës pritet të jetë një nga sfidat më interesante të fazës së 1/16-ës, me dy skuadra që mbështeten te intensiteti, disiplina taktike dhe një mesfushë e gatshme për betejë. /Telegrafi/