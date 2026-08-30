Juventusi synon yllin e Tottenhamit, marrëveshja shumë pranë finalizimit
Tottenhami dhe Juventusi janë pranë finalizimit të një marrëveshjeje për mesfushorin Pape Matar Sarr, i cili pritet të largohet nga Liga Premier për të vazhduar karrierën në Serie A.
Dy klubet mund të kenë ende lëvizje të rëndësishme në ditët e fundit të afa. Tottenham, pasi ka përforcuar repartin e mesfushës dhe mbrojtjes, po kërkon një tjetër lojtar për fazën ofensive.
Klubi londinez kishte shfaqur interes për Cody Gakpo, por holandezi duket se është shumë pranë transferimit te Manchester City.
Nga ana tjetër, Juventusi po punon në disa fronte. Klubi italian është i përfshirë në situatën e Jonathan David, i cili mund të transferohet te Atletico Madrid.
Nëse ky transferim realizohet, “Zonja e Vjetër” do të duhet të kërkojë një tjetër sulmues. Paralelisht, bardhezinjtë po synojnë edhe përforcimin e mesfushës.
Pape Matar Sarr drejt Juventusit
Sipas gazetarit të njohur të afatit kalimtar, Fabrizio Romano, Tottenham dhe Juventus janë shumë pranë marrëveshjes për Pape Matar Sarr.
23-vjeçari pritet të transferohet në Torino në formën e huazimit, ndërsa marrëveshja do të përfshijë edhe opsionin e blerjes në verën e vitit 2027.
Mesfushori senegalez ka qenë në afatin kalimtar që prej fillimit të kësaj vere, pasi nuk bën pjesë në planet afatgjata të trajnerit Roberto De Zerbi.
Për Sarr kishte interes nga disa klube, me Besiktas që fillimisht dukej destinacioni më i mundshëm.
Më pas, në garë u përfshi edhe Nottingham Forest, por Juventusi duket se ka arritur të bëjë hapin vendimtar dhe është pranë sigurimit të shërbimeve të mesfushorit të Tottenhamit. /Telegrafi/