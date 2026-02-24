Juventusi është shumë pranë sigurimit të së ardhmes së mesfushorit amerikan Weston McKennie, me palët që kanë arritur pothuajse marrëveshje të plotë për një kontratë të re afatgjatë.

Bisedimet e zhvilluara gjatë ditëve të fundit kanë sjellë progres të ndjeshëm dhe sipas burimeve pranë klubit, zyrtarizimi i marrëveshjes pritet të bëhet shumë shpejt.

Kontrata aktuale e 27-vjeçarit përfundon në fund të qershorit, por rinovimi i ri do ta mbajë atë në Torino edhe përtej kësaj vere, duke i dhënë fund spekulimeve mbi të ardhmen e tij.

McKennie është shndërruar në një nga figurat kyçe të projektit të ri në mesfushë nën drejtimin e trajnerit Luciano Spalletti, duke ofruar energji, fleksibilitet taktik dhe lidership në fushë.

Që prej transferimit nga Schalke 04 në vitin 2021, amerikani ka qenë një element i qëndrueshëm në formacionin bardhezi.

Gjatë këtij sezoni në Serie A, ai ka regjistruar 4 gola dhe 5 asistime në 25 paraqitje, duke kontribuar ndjeshëm në garën e Juventusit për kreun e tabelës.

Rinovimi i McKennie konsiderohet si një hap strategjik për stabilitetin dhe vazhdimësinë e projektit sportiv të klubit torinez. /Telegrafi/

