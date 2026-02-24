Juventusi siguron të ardhmen e yllit, marrëveshja drejt finalizimit
Juventusi është shumë pranë sigurimit të së ardhmes së mesfushorit amerikan Weston McKennie, me palët që kanë arritur pothuajse marrëveshje të plotë për një kontratë të re afatgjatë.
Bisedimet e zhvilluara gjatë ditëve të fundit kanë sjellë progres të ndjeshëm dhe sipas burimeve pranë klubit, zyrtarizimi i marrëveshjes pritet të bëhet shumë shpejt.
Kontrata aktuale e 27-vjeçarit përfundon në fund të qershorit, por rinovimi i ri do ta mbajë atë në Torino edhe përtej kësaj vere, duke i dhënë fund spekulimeve mbi të ardhmen e tij.
McKennie është shndërruar në një nga figurat kyçe të projektit të ri në mesfushë nën drejtimin e trajnerit Luciano Spalletti, duke ofruar energji, fleksibilitet taktik dhe lidership në fushë.
Që prej transferimit nga Schalke 04 në vitin 2021, amerikani ka qenë një element i qëndrueshëm në formacionin bardhezi.
Gjatë këtij sezoni në Serie A, ai ka regjistruar 4 gola dhe 5 asistime në 25 paraqitje, duke kontribuar ndjeshëm në garën e Juventusit për kreun e tabelës.
Rinovimi i McKennie konsiderohet si një hap strategjik për stabilitetin dhe vazhdimësinë e projektit sportiv të klubit torinez. /Telegrafi/