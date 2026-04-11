Juventusi mund të mbetet i detyruar të shesë tre yjet e skuadrës
Gazzetta dello Sport raporton se Juventusi mund të detyrohet, me hezitim, të dëgjojë ofertat për Khephren Thuram, Pierre Kalulu dhe Gleison Bremer nëse dështon të sigurojë kualifikimin në Ligën e Kampionëve këtë sezon.
“Zonja e Vjetër” do të përballet me Atalantën të shtunën mbrëma në një ndeshje vendimtare të Serie A, në garën për një vend në top katërshe.
Bardhezinjtë sapo kanë konfirmuar rinovimin e kontratës së Luciano Spallettit deri në qershor të vitit 2028, por vazhdojnë luftën për një vend në katërshen e parë, duke u renditur aktualisht në pozitën e pestë, një pikë pas Comos.
Mungesa e futbollit në Ligën e Kampionëve sezonin e ardhshëm nuk do të ndikonte vetëm në buxhetin për transferime të reja, por gjithashtu do ta detyronte klubin të shesë disa nga yjet e tij për të balancuar financat.
Sipas Gazzetta, ndër lojtarët që mund të largohen është edhe francezi Khephren Thuram. 25-vjeçari u transferua në Torino për vetëm 20 milionë euro dy vite më parë dhe ka një kosto të ulët amortizimi në bilanc.
E njëjta situatë vlen edhe për bashkëkombësin e tij Pierre Kalulu, i cili iu bashkua Juventusit nga Milani për 17.3 milionë euro.
Gazzetta konfirmon gjithashtu se Juventusi do të detyrohej të dëgjonte ofertat edhe për Gleison Bremer.
Ndërkohë, në muajin mars, Tuttosport kishte raportuar se mbrojtësi brazilian ka një çmim prej rreth 60 milionë eurosh për verën e ardhshme./Telegrafi/