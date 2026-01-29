Juventusi merr lajmin pozitiv: Sulmuesi i njohur dëshiron kalimin në Torino
“La Gazzetta dello Sport” raporton se Randal Kolo Muani është i hapur për një rikthim te Juventusi në afatin kalimtar të janarit, ndaj “Zonja e Vjetër” shpreson të gjejë një marrëveshje me Tottenhamin dhe PSG-në.
Kolo Muani, aktualisht i huazuar te Tottenham, do të ishte i lumtur të kthehej në Torino, kështu që Juventusi do të vazhdojë negociatat me Spurs dhe PSG-në, me shpresën për ta rikthyer francezin në “Allianz Stadium” vetëm gjashtë muaj pas largimit të tij.
Sipas gazetës italiane, Juventusi shpreson që dëshira e vetë lojtarit të luajë një rol kyç në bisedimet me klubin francez dhe atë anglez. Kolo Muani është i huazuar te Tottenham, por kartoni i tij zotërohet nga PSG-ja.
Francezi luajti pjesën e dytë të sezonit 2024-25 si i huazuar te Juventusi, duke shënuar 10 gola dhe duke dhënë tri asistime në 20 paraqitje në Serie A, Kupën e Italisë dhe Kupën e Botës për Klube.
Drejtori i skuadrës italiane, Giorgio Chiellini, deklaroi të mërkurën: “Kolo ishte shumë i lumtur me ne sezonin e kaluar, por tani ai nuk është lojtar i Juventusit. Do të shohim, të gjithë duan ta forcojnë grupin dhe t’i japin trajnerit disa opsione më shumë për të zgjedhur, por nuk mund t’ju jap përqindje për lojtarë të caktuar”.
Vera e kaluar pa dështimin e bardhezinjve për të arritur një marrëveshje për ta mbajtur Kolo Muanin edhe për sezonin 2025-26, duke zgjedhur përfundimisht Lois Openda, vendim që irritoi PSG-në, e cila e dërgoi Kolo Muanin te Tottenham si i huazuar në ditën e fundit të merkatos.
Tottenhami në anën tjetër janë të gatshëm ta ndërpresin para kohe huazimin e Kolo Muani, por kanë frikë se mos iu lëndohet ndokush nga sulmuesit aktual në pjesën e mbetur të sezonit./Telegrafi