Juve e do transferimin e Bernardo Silvës, por fillimisht duhet të sigurojë Ligën e Kampionëve
Juventusi është shumë i interesuar për transferimin e Bernardo Silva nga Manchester City, sipas gazetarit të njohur italian Gianluca Di Marzio.
Megjithatë, klubi italian mund të jetë në gjendje ta finalizojë marrëveshjen vetëm nëse siguron kualifikimin në Ligën e Kampionëve për sezonin e ardhshëm.
Mesfushori portugez po i afrohet fundit të periudhës së tij te Manchester City dhe raportohet se nuk ka ndërmend të rinovojë kontratën aktuale, ndërsa kërkon një pagë të lartë për hapin e radhës në karrierë.
“Bernardo Silva nuk do ta rinovojë kontratën e tij dhe Juventusi e dëshiron vërtet. Por ata duhet të kualifikohen për Ligën e Kampionëve për të përballuar pagën e tij”, ka deklaruar Di Marzio.
Silva thuhet se po i jep përparësi një klubi që do të luajë në kompeticionin më të madh evropian.
“Ai kërkon një pagë të lartë, por gjithashtu dëshiron të luajë në Ligën e Kampionëve. Kështu që nuk do të marrë një vendim përpara se të dijë nëse Juventusi do të kualifikohet apo jo në Ligën e Kampionëve", ka raportuar Di Marzio. /Telegrafi/