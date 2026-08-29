“Justin është në një nivel tjetër”, Katy Perry flet me entuziazëm për romancën me Trudeau-n
Katy Perry duket më e dashuruar se kurrë me Justin Trudeau-n, duke e vlerësuar publikisht për mbështetjen që i jep në karrierën e saj.
Gjatë premierës në Los Angeles të filmit të saj koncertor “Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris”, këngëtarja 41-vjeçare foli hapur për marrëdhënien me ish-kryeministrin kanadez, 54 vjeç. “Ai është aty vetëm për të të mbështetur”, tha Perry.
Ajo madje e krahasoi Trudeau-n me partnerët e saj të mëparshëm, duke thënë se mënyra se si ai e mbështet është “padyshim në një nivel tjetër”.
Perry ka pasur më parë lidhje me emra të njohur si Orlando Bloom, John Mayer dhe Diplo, ndërsa ishte e martuar me Russell Brand nga viti 2010 deri në vitin 2012, shkruan DailyMail.
Këngëtarja tregoi gjithashtu për një moment që e konsideron “mistik dhe magjik”. Gjatë një koncerti, ajo performoi këngën “Not Like the Movies”, ndërsa Trudeau ishte në publik dhe e kuptoi se teksti i këngës, të cilën e kishte shkruar vite më parë, i ngjante historisë së tyre të dashurisë.
“E kam shkruar këtë për ne”, rrëfeu Perry, duke e cilësuar momentin si një “rreth të plotë” dhe një bashkim të çuditshëm të fatit dhe kohës. /Telegrafi/