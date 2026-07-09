Justin Bieber do të performojë në finalen e Kupës së Botës 2026
Justin Bieber i është bashkuar listës së yjeve që do të performojnë në shfaqjen e parë historike të pushimit mes pjesëve të finales së Kupës së Botës FIFA 2026, e cila do të mbahet më 19 korrik në New York.
Këngëtari kanadez do të ngjitet në skenë së bashku me Madonna-n, Shakira-n dhe grupin e njohur koreano-jugor BTS.
Në spektaklin 11-minutësh do të marrin pjesë gjithashtu Burna Boy, dirigjenti Gustavo Dudamel, kori PS22 me Coldplay, si edhe personazhet e famshëm të Sesame Street.
Shfaqja është organizuar për të mbështetur FIFA Global Citizen Education Fund, një iniciativë që synon të mbledhë 100 milionë dollarë (rreth 73 milionë paund) për financimin e arsimit të fëmijëve në mbarë botën.
"Kupa e Botës FIFA i bashkon njerëzit në një mënyrë që nuk e bën asnjë ngjarje tjetër," u shpreh Justin Bieber.
Në pranverë, Bieber u rikthye në skenë me një performancë nostalgjike në festivalin Coachella në Kaliforni. Ky ishte koncerti i tij më i madh në katër vitet e fundit, pasi anuloi turneun "Justice" për shkak të problemeve shëndetësore.
Gjatë koncertit në prill, 32-vjeçari kaloi një pjesë të madhe të kohës i ulur përpara një laptopi, duke interpretuar këngët e tij më të njohura si "Baby", "Never Say Never", "One Time" dhe "Beauty and the Beat", ndërsa në ekran shfaqeshin videot e tyre në YouTube.