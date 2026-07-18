Jori Delli publikon momente romantike me partnerin e saj
Ish-banorja e Big Brother VIP Albania, Jori Delli, ka tërhequr sërish vëmendjen e ndjekësve në rrjetet sociale, pasi ka publikuar një fotografi romantike me partnerin e saj, reperin italian Fred De Palma.
Në fotografinë e ndarë në Instagram, çifti shfaqet duke pozuar para pasqyrës së një ashensori.
Jori ka zgjedhur një paraqitje verore me një bluzë portokalli dhe kapelë kashte, ndërsa Fred De Palma shfaqet me veshje sportive dhe syze dielli.
Postimi është shoqëruar me disa zemra me ngjyra, duke reflektuar atmosferën romantike mes tyre.
Jori Delli dhe Fred De Palma prej kohësh nuk e fshehin lidhjen e tyre, ndërsa vazhdojnë të ndajnë me ndjekësit momente nga përditshmëria dhe udhëtimet e tyre së bashku. /Telegrafi/
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