John Terry e krahason Bellinghamin me Zidanen: Ai po e mban këtë Angli
Legjenda e Anglisë, John Terry, ka bërë një krahasim të madh për Jude Bellinghamin, duke thënë se mesfushori i Real Madridit po ka të njëjtin ndikim te Anglia siç kishte Zinedine Zidane te Franca në Kupat e Botës 1998 dhe 2006.
Sipas ish-kapitenit të “Tre Luanëve”, Bellingham është shndërruar në liderin e vërtetë të skuadrës së Thomas Tuchelit dhe po e udhëheq Anglinë drejt suksesit në Botërorin 2026.
“E thashë në fillim të këtij Botërori se ai më kujton Zidanen. Tani për tani, ai po e mban këtë ekip. Mendoj se është një lojtar i klasit botëror. Dhe kur e dëgjon jashtë fushës, ai ka një ndjesi të vërtetë qetësie edhe te vetja”, deklaroi Terry.
Bellingham ka qenë vendimtar në rrugëtimin e Anglisë deri në gjysmëfinale, ku dy golat e tij ndaj Norvegjisë siguruan kualifikimin e “Tre Luanëve” përballë Argjentinës.
Terry e krahasoi 22-vjeçarin me Zinedine Zidanen, i cili udhëhoqi Francën drejt triumfit në Kupën e Botës 1998 duke realizuar dy gola në finalen ndaj Brazilit, ndërsa në vitin 2006 i çoi “Les Bleus” në një tjetër finale, ku shënoi ndaj Italisë përpara se të përjashtohej në kohën shtesë pas incidentit të famshëm me Marco Materazzin.
Me Anglinë vetëm një hap larg finales, Terry beson se Bellingham mund të jetë lojtari që do ta udhëheqë skuadrën drejt trofeut të shumëpritur botëror. /Telegrafi/