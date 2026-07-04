John Legend dhe Chrissy Teigen mbërrijnë në Kroaci me fëmijët e tyre përpara spektaklit të artistit në Pula
Këngëtari i famshëm amerikan John Legend mbërriti në Pula përpara performancës së tij të parë para një publiku kroat dhe mori me vete gruan e tij Chrissy Teigen dhe katër fëmijët e tyre në udhëtim.
Familja udhëtoi për në Kroaci pas koncertit të Legend në Romë, i cili shënoi fillimin e fazës evropiane të turneut të tij veror.
Në Instagram, gruaja e tij më parë postoi foto nga kryeqyteti italian me mesazhin se kishte ardhur koha për një turne veror, dhe më pas zbuloi nga avioni se destinacioni i radhës ishte Kroacia.
Më 4 korrik, John Legend do të performojë në Kroaci për herë të parë, në ambientin unik të Pula Arena. Publiku pret një koncert të quajtur "Një mbrëmje me John Legend - Një natë këngësh dhe historish", gjatë të cilit ai do të interpretojë hitet e tij më të mëdha, por edhe do të ndajë histori personale nga karriera e tij e pasur muzikore.
Ardhja e çiftit të famshëm ka tërhequr shumë vëmendje nga fansat dhe shumë shpresojnë që ata do të shfrytëzojnë rastin për të parë dhe shijuar bukuritë e bregdetit kroat gjatë qëndrimit të tyre në Istria. Pula është aktualisht qendra e interesit për dashamirësit e muzikës dhe koncerti i njërit prej këngëtarëve dhe kompozitorëve më të suksesshëm në botë konsiderohet si një nga ngjarjet më të mëdha muzikore të verës.
Pas performancës në Pula, Legend vazhdon turneun e tij evropian me koncerte në Marostica të Italisë, në Festivalin e Xhazit të Montreux në Zvicër dhe në Festivalin e Xhazit të Detit të Veriut në Roterdam. /Telegrafi/