Jo vetëm Casemiro, edhe një tjetër yll i Man Utd po largohet në fund të sezonit
Manchester United po përgatiten për një përmbysje të pamëshirshme në mesfushë, me Manuel Ugarte që raportohet se do të ndjekë Casemiron jashtë klubit.
Pas ardhjes së tij me bujë nga Paris Saint-Germain vetëm dy vite më parë, mesfushori uruguaian ka hasur vështirësi për t’u përshtatur në Premier League dhe raportohet se mund t’i ofrohet një mundësi e re në Serie A.
Megjithëse erdhi nga Paris Saint-Germain në një marrëveshje me vlerë 50.7 milionë euro dy vite më parë, Ugarte rrezikon të bëhet viktima e fundit e epokës së re të pamëshirshme nën drejtimin sportiv të INEOS.
Ndërsa 24-vjeçari u soll fillimisht për të ofruar forcë dhe vendosmëri, ai ka pasur vështirësi për të imponuar vazhdimisht veten në Ligën Premier, duke çuar në spekulime se e ardhmja e tij mund të jetë larg elitës së futbollit anglez.
Me interesin që tashmë po rritet nga jashtë, duket se ish-lojtarit të Sporting Lisbonës nuk do t’i mungojnë ofertat nëse United japin dritën jeshile për një shitje verore.
Eksperti i transferimeve, Fabrizio Romano, ka konfirmuar në kanalin e tij në YouTube se procesi për një kalim të mundshëm tashmë ka nisur, me Italinë që po shfaqet si destinacioni kryesor për Ugarte.
Largimi i mundshëm i Ugarte është vetëm një pjesë e një enigme më të madhe, ndërsa United synon të shesë pesë yje të rëndësishëm për të gjeneruar fonde dhe për të ulur faturën e pagave./Telegrafi/