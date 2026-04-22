Jo Liverpooli, klubi tjetër i madh anglez e do Xabi Alonson si trajner të ri
Liverpooli ka marrë një vendim që ka habitur pjesën më të madhe të botës evropiane të futbollit. Pavarësisht një sezoni të paqëndrueshëm dhe larg garës për titullin e Ligës Premier, të gjitha shenjat tregojnë se Arne Slot do të vazhdojë si trajner edhe sezonin e ardhshëm.
Lajmi ka pasur një efekt domino në tregun e trajnerëve, veçanërisht për Xabi Alonson, i cili konsiderohej kandidati kryesor për të marrë drejtimin e klubit nga Anfield. Situata ka ndryshuar plotësisht brenda pak ditësh.
Performanca e Liverpoolit këtë sezon nuk i ka përmbushur pritshmëritë. Ekipi nuk ka arritur të garojë për titullin e Ligës Premier në asnjë moment, duke rënë nga gara në fillim të sezonit.
Për më tepër, ata nuk kanë arritur të bëjnë hapin e fundit as në garat e tjera. Kjo situatë çoi në spekulime se koha e Arne Slot në krye të ekipit mund të jetë duke ardhur drejt fundit, veçanërisht në një klub të mësuar të garojë për çdo titull.
Megjithatë, bordi ka zgjedhur vazhdimësinë. Në Anfield, ata besojnë se projekti ka nevojë për stabilitet dhe se trajneri holandez meriton një shans të dytë për të forcuar stilin e tij të lojës.
Vazhdimi i qëndrimit të Slot në krye të ekipit ka lënë Alonson pa mundësi te Liverpooli. Trajneri spanjoll, i cili ishte konsideruar si kandidati kryesor për këtë punë, tani po humbet një nga mundësitë më tërheqëse në treg.
Pavarësisht kësaj, e ardhmja e tij duket se ende drejtohet drejt Ligës Premier. Puna e tij në periudhat e mëparshme e ka vendosur atë në një pozicion të privilegjuar, duke e bërë atë një nga trajnerët më të vlerësuar për momentin.
Në këtë kontekst, Chelsea është shfaqur si kandidati kryesor për të siguruar shërbimet e Xabi Alonsos. Klubi londinez po kalon një periudhë të vështirë dhe është në kërkim të një figure për të nisur një epokë të re.
E ardhmja e Liam Rosenior në Stamford Bridge është e pasigurt, pavarësisht kontratës së tij afatgjatë. Rezultatet e dobëta dhe mungesa e stabilitetit kanë ngritur shqetësime në bord.
Xabi Alonso i përshtatet profilit që Chelsea po kërkon. Stili i tij i lojës, aftësia e tij për të punuar me lojtarë të rinj dhe njohuritë e tij për futbollin evropian e bëjnë atë një alternativë shumë tërheqëse për të udhëhequr projektin. /Telegrafi/