“Jeta është plot mundësi”, Simeone rikthimin e Alvarezit në skuadër
Trajneri i Atletico Madridit, Diego Simeone, ka dhënë një përditësim pozitiv në lidhje me sulmuesin Julian Alvarez , duke konfirmuar se lojtari do të jetë i ftuar për ndeshjen e nesërme (e shtunë) kundër Athletic Bilbaos.
Duke iu drejtuar mediave përpara ndeshjes së ardhshme, trajneri argjentinas vuri në dukje se sulmuesi ka bërë një punë të fortë gjatë seancave stërvitore.
"Julian Alvarez do të jetë në skuadër nesër. Ai po stërvitet mirë dhe ne presim më të mirën prej tij, ashtu siç bëjmë nga të gjithë shokët e tij të ekipit", ka thënë fillimisht Simeone.
🗣️"Está entrenando muy bien y va a venir convocado y va a ser parte del grupo que sale para jugar en Bilbao..."
Simeone confirma que Julián Álvarez regresa a la convocatoria del @Atleti y podría volver a tener minutos ante el @AthleticClub
📻Te contamos toda la jornada de… pic.twitter.com/gKAZzAf557
— RNE Deportes (@RNEdeportes) September 4, 2026
Duke diskutuar rrugën përpara të lojtarit, Simeone theksoi një mentalitet rritjeje dhe ripërtëritjeje.
"Për mua, jeta është plot me mundësi. Dhe Julian tani ka një mundësi".
"Shumë kohë, ne e kalojmë jetën tonë duke gjykuar dhe duhet të shqetësohemi për ta bërë këtë më pak dhe për të mësuar më shumë. Shpresoj që kjo të ketë shërbyer si një përvojë mësimi për të".
Duke përfunduar fjalën e tij, trajneri ndau urimet e tij për mirëqenien dhe suksesin në fushë të sulmuesit.
"Shpresoj që ai të jetë i lumtur dhe, siç i tha Futre dje në një video të bukur, ta tregojë këtë duke shënuar gola”, përfundoi trajneri i Atleticos. /Telegrafi/