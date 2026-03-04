Jennifer Garner zbulon filmin që e konsideron më të rëndësishëm në karrierën e saj
Jennifer Garner ka zbuluar se projekti për të cilin është më krenare në karrierën e saj është filmi "Love, Simon".
Gjatë një interviste për promovimin e sezonit të dytë të serialit "The Last Thing He Told Me", ajo u emocionua duke folur për rolin e saj si nëna e Simonit.
Garner theksoi se filmi ka një rëndësi të veçantë për të, si për mesazhin që përcjell, ashtu edhe për ndikimin që pati tek publiku.
Ajo vlerësoi regjisorin Greg Berlanti, duke e quajtur gjeni për mënyrën si e ndërtoi historinë dhe skenat emocionale.
Aktorja tregoi se pranimi i rolit ndikoi në realizimin e filmit dhe se ndihej e detyruar të ishte pjesë e tij për shkak të mesazhit të fuqishëm.
Sipas saj, shumë prindër i kanë shkruar duke i thënë se filmi i ndihmoi të komunikojnë më hapur me fëmijët e tyre.
Filmi, i bazuar në romanin e Becky Albertalli, frymëzoi edhe serialin "Love, Victor".
Garner theksoi se arti është i rëndësishëm sepse ndihmon njerëzit të shohin veten, të zhvillojnë empati dhe të kuptojnë më mirë botën e të tjerëve. /Telegrafi/