Jennifer Aniston dhe Jim Curtis po e shijojnë lidhjen e tyre: Partneri i tyre i dashurisë e bën aktoren vërtet të lumtur
Aktorja Jennifer Aniston dhe partneri i saj Jim Curtis po e shijojnë lidhjen e tyre.
Një burim pranë çiftit i tha revistës People se ata së fundmi festuan përvjetorin e parë të lidhjes së tyre.
"Ky partneritet e bën Aniston shumë të lumtur. Jim është një djalë i veçantë, të gjithë e duan energjinë e tij", tha ai.
Gjithashtu, burimi thekson se Aniston aktualisht është e përqendruar në punë pasi po xhiron sezonin e 5-të të serialit të saj në Apple TV "The Morning Show".
"Curtis është gjithmonë shumë mbështetës ndaj axhendës së saj dhe gjithçkaje që vjen me të. Të dy kanë shumë angazhime profesionale, por gjejnë kohë për njëri-tjetrin kur munden gjatë javës. Ata kanë një grup të ngushtë miqsh me të cilët kënaqen duke kaluar kohë", tha ai.
Për më tepër, ajo thotë se Jennifer është mirënjohëse për jetën e saj dhe se Jim hyri në jetën e saj në një kohë të mirë.
"Miqësia e tyre e bëri marrëdhënien shumë më të sinqertë që nga fillimi", pohon ai.
Thashethemet për lidhjen e tyre filluan në korrik të vitit 2025, kur ata u panë së bashku në Mallorca me miq. Katër muaj më vonë, Aniston konfirmoi lidhjen e tyre kur ndau një foto me Curtis në Instagram. /Telegrafi/