Jenna Ortega donte të hiqte dorë nga karriera e saj në aktrim: Më pushuan nga puna dhe nuk dija çfarë do të bëja
Aktorja amerikane, Jenna Ortega, ka zbuluar se ishte në prag të heqjes dorë nga karriera e saj si aktore përpara se të merrte një rol në serialin e njohur të Netflix-it "You".
Gjatë një paraqitjeje si e ftuar në podcast-in "Big Bro" të drejtuar nga Kid Cudi, Ortega foli për sfidat me të cilat u përball në fillim të karrierës së saj dhe dyshimet që e ndoqën.
"Nuk e dija çfarë tjetër do të bëja. Nuk kam menduar kurrë për asgjë tjetër, veçanërisht kohët e fundit, vetëm nga kurioziteti dhe dëshira për një përvojë tjetër jetësore. Por kur isha adoleshente, më pushuan nga një shfaqje për fëmijë dhe nuk e dija çfarë do të bëja. Më duhej të provoja veten dhe të takoja të gjithë këta drejtorë të rinj të kastingut që nuk e dinin kush isha", tha Ortega.
Në fillim, ajo mendoi se do të vazhdonte të shkonte në shkollë, por shkuarja në xhirimet e "You" ia ndryshoi mendjen.
"Mendova se ishte koha e duhur për të hequr dorë, nëse do ta bëja. Shkoja në shkollë të mesme dhe mendoja se ishte normale. Folëm për këtë për disa muaj me ekipin tim dhe pastaj shkova në sheshxhirimin e "You" dhe më pëlqeu shumë dhe kalova shumë mirë. Mendova, 'Po, nuk ka asnjë mënyrë që ta lë këtë'", kujtoi ajo.
Ortega e filloi karrierën e saj në projekte për fëmijë si "Richie Rich" dhe "Stuck in the Middle".
Ndërkohë, Ortega ka pasur një sërë rolesh të shquara në filma si "X", "Scream 7", "Beetlejuice, Beetlejuice" dhe "Death of a Unicorn".
Ajo u bë gjithashtu një nga fytyrat e njohura të serialit fitues të çmimeve të Netflix "Wednesday", i frymëzuar nga "The Addams Family". /Telegrafi/