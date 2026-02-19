"Je një idiot, një pleh që u bë trajner dje", Allegri sulmoi ashpër Fabregasin pas ndeshjes
Mbrëmë (e mërkurë), Milani barazoi me Comon (1-1) në derbin e Serie A në San Siro, dhe tema kryesore pas ndeshjes është sulmi i ashpër verbal i trajnerit vendas Massimiliano Allegri ndaj kolegut të tij në anën tjetër, Cesc Fabregas.
Konkluzioni është se konflikti filloi në minutën e 80-të kur Fabregas tërhoqi lojtarin e Milanit, Alexis Saelemaekers, kur ai ishte gati të ekzekutonte një goditje dënimi pas një faulli për ekipin vendas.
Një Allegri i tërbuar sulmoi më pas Fabregasin, gjë që përfundimisht i dha atij një përjashtim, ndërsa trajneri mysafir nuk mori asnjë dënim.
Allegri u tha kamerave televizive në fushë pas ndeshjes se trajneri nuk duhet ta bënte këtë, ndërsa Fabregas kërkoi falje publikisht në të njëjtin vend.
Megjithatë, kur Fabregas po largohej nga shtypi, ku kërkoi falje edhe një herë, ai takoi Allegrin, i cili kishte ardhur për t'iu drejtuar publikut.
Gazetarët italianë dëshmojnë se trajneri i Milanit më pas e sulmoi përsëri verbalisht me fjalë fyese e të pahijshme kolegun e tij.
"Ju jeni fëmijë... je një idiot! Një fëmijë që u bë trajner dje", tha me zë të lartë Allegri, siç raportohet nga Tuttomercato. /Telegrafi/