Japonezët gjejnë thesar të vërtetë në një thellësi prej 6,000 metrash, mostra të mineraleve të rralla
Sedimentet që përmbajnë minerale të rralla u nxorën nga thellësitë e oqeanit prej 6,000 metrash në një mision testimi japonez, tha qeveria më 2 shkurt, ndërsa kërkon të frenojë varësinë nga Kina për mineralet e vlefshme, shkruan Le Monde.
Japonia thotë se misioni ishte përpjekja e parë në botë për të nxjerrë minerale të rralla në det të thellë në një thellësi të tillë, transmeton Telegrafi.
"Detajet do të analizohen, duke përfshirë saktësisht se sa shumë minerale të rralla përmbahen" në mostër, tha zëdhënësi i qeverisë Kei Sato, duke e quajtur atë "një arritje domethënëse si në aspektin e sigurisë ekonomike ashtu edhe të zhvillimit gjithëpërfshirës detar".
Mostra u mblodh nga një anije shpimi shkencore në det të thellë e quajtur Chikyu që u nis muajin e kaluar për në ishullin e largët Minami Torishima në Paqësor, ku besohet se ujërat përreth përmbajnë një thesar të pasur me minerale të vlefshme.
Kjo vjen ndërsa Kina - deri tani furnizuesi më i madh në botë i mineraleve të rralla - rrit presionin mbi fqinjin e saj pasi kryeministri Sanae Takaichi sugjeroi në nëntor se Tokio mund të reagojë ushtarakisht ndaj një sulmi ndaj Tajvanit, të cilin Pekini është zotuar ta marrë kontrollin me forcë nëse është e nevojshme.
Pekini ka bllokuar eksportet në Japoni të artikujve "me përdorim të dyfishtë" me përdorime të mundshme ushtarake, duke nxitur shqetësimet në Japoni se Pekini mund të mbyt furnizimet me metale të rralla, disa prej të cilave përfshihen në listën e mallrave me përdorim të dyfishtë të Kinës.
Metalet e rralla - 17 metale të vështira për t'u nxjerrë nga korja e Tokës - përdoren në gjithçka, nga automjetet elektrike te disqet e forta, turbinat me erë dhe raketat.
Zona përreth Minami Torishima, e cila ndodhet në ujërat ekonomike të Japonisë, vlerësohet të përmbajë më shumë se 16 milionë ton metale të rralla, të cilat gazeta e përditshme e biznesit Nikkei thotë se janë rezerva e tretë më e madhe në nivel global.
Këto depozita të pasura përmbajnë rreth 730 vjet disprosium, i përdorur në magnete me forcë të lartë në telefona dhe makina elektrike, dhe 780 vjet itrium, i përdorur në laserë, tha Nikkei. /Telegrafi/