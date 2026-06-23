“Jam shumë i lodhur”, Lionel Messi i lumtur pas natës rekord me Argjentinën
Lionel Messi vazhdoi të shkruajë histori në Kupën e Botës 2026, duke u bërë golashënuesi më i mirë në historinë e turneut, ndërsa Argjentina siguroi kualifikimin në fazën eliminatore pas fitores 2-0 ndaj Austrisë.
Kapiteni argjentinas humbi një penallti, por gjithsesi realizoi dy gola në një mbrëmje të paharrueshme, duke e zgjatur serinë e tij të golave në Kupën e Botës në gjashtë ndeshje radhazi.
Kur u pyet për rekordin historik dhe emocionet e natës, 38-vjeçari u përgjigj me stilin e tij karakteristik.
“Jam shumë i lodhur”, tha Messi me buzëqeshje.
Goli i parë i sulmuesit argjentinas erdhi pas një krosimi të ulët nga Facundo Medina, duke e barazuar atë me legjendën braziliane Marta në kuotën e 17 golave në Kupat e Botës të meshkujve dhe femrave.
Megjithatë, në kohën shtesë Messi shënoi edhe një herë, duke arritur në 18 gola dhe duke vendosur një rekord të ri absolut në historinë e turneut.
“Jam shumë i lumtur me fitoren. Ishte një fitore jashtëzakonisht e rëndësishme, një ndeshje e vështirë për të cilën punuam shumë. Na jep qetësi për atë që na pret më pas”, deklaroi ai.
Mbrëmja mund të kishte qenë edhe më e lehtë për Argjentinën nëse Messi do të kishte shënuar nga pika e bardhë në pjesën e parë, por veterani argjentinas vlerësoi reagimin e skuadrës pas përmirësimit të lojës së Austrisë në pjesën e dytë.
“Të them të drejtën, mënyra se si përfundoi gjithçka sot ishte spektakolare. Kisha penalltinë që mund ta rriste avantazhin tonë, por jam i lumtur me rezultatin dhe me punën e ekipit”, shtoi ai.
Messi, i cili do të mbushë 39 vjeç më vonë gjatë kësaj jave, ka realizuar tashmë pesë gola në këtë Kupë të Botës, ndërsa Argjentina ka grumbulluar gjashtë pikë nga dy ndeshje në grupin J.
Falë këtij suksesi, kampionët e botës kanë siguruar kalimin në fazën e 1/16-ës së finales me një ndeshje ende pa u zhvilluar./Telegrafi/