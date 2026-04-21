Jackie Apostel shfaqet me koleksionin GAP dhe merr mbështetjen e Victoria Beckham
E dashura e Cruz Beckham, Jackie Apostel, ka marrë mbështetje publike nga Victoria Beckham, teksa modeloi pjesë nga koleksioni i ri që kjo e fundit ka sjellë në bashkëpunim me GAP.
Jackie Apostel publikoi në Instagram disa fotografi nga udhëtimi i fundit i familjes Beckham në Miami.
Në fotografinë e parë ajo shfaqej duke modeluar një bluzë gri me kapuç nga koleksioni i ri i Victorias, i frymëzuar nga vitet e 90-ta dhe i realizuar në bashkëpunim me GAP, shkruan DailyMail.
Victoria reagoi menjëherë në komente duke shkruar: “Të pëlqen shumë kjo!!!”, e shoqëruar me disa emoji zemrash të kuqe.
Në postimin e saj, Jackie shkroi “obrigada miamiiiii. Ishte e lezetshme”, ndërsa disa nga fotografitë e tregonin atë në momente të afërta me partnerin e saj, Cruz Beckham, 21 vjeç.
Koleksioni i ri i Victoria Beckham për GAP është një rikthim nostalgjik te stili i saj i hershëm, duke përfshirë xhaketa xhins, pantallona kapri dhe bluza të thjeshta.
Victoria e ka përshkruar këtë bashkëpunim si një moment personal, duke kujtuar eksperiencat e saj të hershme me markën.
Ajo i tha The Sunday Times: “Mbaj mend që shkova në Gap me mamin dhe motrën time dhe isha shumë e emocionuar për të. Duke u rritur, isha gjithmonë vetëm në rrugën kryesore. Nuk isha në gjendje të vishja rroba firmato”.
Ky lançim vjen edhe në një moment të rëndësishëm për markën e saj, pasi biznesi i modës i Victoria Beckham ka kaluar sfida financiare ndër vite.
Deri në fund të vitit 2022, kompania kishte shënuar humbje mbi 66 milionë funte që nga themelimi në vitin 2008, por në fund të vitit 2023 arriti të raportojë fitim për herë të parë në 15 vjet.
Koleksioni i ri përfshin 38 pjesë dhe fokusohet te elementet bazë të gardërobës moderne, duke kombinuar stilin elegant të Beckham me estetikën klasike amerikane të GAP. /Telegrafi/