Izraeli deporton dy aktivistë të ndaluar në bordin e flotës së Gazës
Dy aktivistë pro-palestinezë të cilët u ndaluan në Izrael pasi lundruan në një flotë që mbante ndihma për Gazën janë deportuar.
Saif Abu Kesek dhe Thiago Ávila u dërguan në Izrael pasi Flota Globale Sumud (GSF), e përbërë nga 22 anije dhe rreth 175 aktivistë, u kap javën e kaluar në ujërat ndërkombëtare pranë Kretës, qindra milje detare nga Gaza. Të gjithë aktivistët e tjerë u dërguan në Kretë dhe u liruan.
Grupi i të drejtave që përfaqëson dy aktivistët, Adalah, tha se ndalimi i tyre ishte i paligjshëm dhe se akuzat e Izraelit kundër tyre ishin të pabaza, transmeton Telegrafi.
Izraeli kishte thënë se dyshonte Abu Kesek për lidhje me një grup terrorist dhe Ávila për aktivitet të paligjshëm - akuza që ata i mohuan.
Në një deklaratë të postuar në X herët të dielën, ministria e Jashtme e Izraelit tha se autoritetet kishin përfunduar hetimin e tyre dhe konfirmuan se dy aktivistët ishin deportuar.
"Izraeli nuk do të lejojë asnjë shkelje të bllokadës së ligjshme detare në Gaza", tha ajo.
Hadeel Abu Salih, një avokate e Adalah, e cila bashkë-përfaqësoi aktivistët, tha se ndalimi i tyre "ishte një procedurë e rreme pa bazë ligjore, që synonte t'i ndëshkonte ata për përpjekjen për të sfiduar bllokadën e paligjshme të Izraelit në Gaza".
Ajo tha se transferimi i dyshes në paraburgim izraelit ishte "një shkelje e qartë e ligjit ndërkombëtar" dhe se ata ishin nënshtruar keqtrajtimit gjatë kohës që ishin në paraburgim. Ministria e Jashtme e Izraelit e mohoi këtë.
Gjatë paraburgimit të tyre njëjavor në qytetin jugor izraelit të Ashkelonit, Adalah pretendoi se të dy burrat ishin nënshtruar "abuzimit psikologjik", duke përfshirë marrje në pyetje të zgjatura, ndriçim të vazhdueshëm të ndritshëm në qelitë e tyre, izolim të plotë dhe transferime ndërsa ishin me sy të lidhur, madje edhe gjatë ekzaminimeve mjekësore.
Abu Keshek është një shtetas spanjoll me origjinë palestineze, ndërsa Ávila është braziliane.
Pasi u morën nga flota në Izrael, paraburgimi i dy burrave u zgjat për gjashtë ditë të tjera të martën, me një ankesë të paraqitur nga avokatët e tyre që u refuzua të nesërmen.
Në një deklaratë të lëshuar të shtunën, pasi u njoftua se të dy aktivistët do të liroheshin, GSF tha: "Ne kërkojmë shpjegime nga Bashkimi Evropian, dhe konkretisht nga Greqia, pas ditësh heshtjeje dhe bashkëpunimi, dhe bëjmë thirrje për sanksione të menjëhershme kundër Izraelit për këtë rrëmbim të paligjshëm dhe për shkeljet e vazhdueshme të ligjit ndërkombëtar dhe të drejtave të njeriut të popullit palestinez".
Të dy burrat kishin qenë në grevë urie që nga fillimi i paraburgimit të tyre, me Abu Keshek që gjithashtu refuzonte ujin që nga 5 maji, tha Adalah.
Brazili, Spanja dhe OKB-ja kishin kërkuar lirimin e tyre dhe gjithashtu e quajtën paraburgimin e tyre të paligjshëm.
Qëllimi i GSF-së është të thyejë bllokadën e Gazës nga Izraeli dhe të dërgojë ndihmë humanitare në territorin palestinez.
Izraeli ndaloi flotën e mëparshme të ngritur nga GSF-ja të arrinte në Gaza tetorin e kaluar, duke arrestuar dhe më pas duke deportuar më shumë se 470 persona që ishin në bord, përfshirë aktivisten suedeze për klimën Greta Thunberg.
OKB ka paralajmëruar se situata humanitare në Gaza mbetet e tmerrshme pavarësisht armëpushimit të rënë dakord nga Izraeli dhe Hamasi gjashtë muaj më parë, pas dy vitesh lufte shkatërruese. /Telegrafi/