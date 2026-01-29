Italia planifikon të vendosë detektorë në shkolla pas sulmeve me thikë
Detektorët e metaleve mund të përdoren në shkollat e Italisë në të ardhmen për të parandaluar aktet e dhunës që përfshijnë thika dhe armë zjarri.
Qeveria e krahut të djathtë e kryeministres Giorgia Meloni publikoi një dekret të mërkurën vonë duke prezantuar rregullat e reja, në përgjigje të disa sulmeve me thikë.
Në incidentin e fundit në mesin e janarit, një 18-vjeçar u godit me thikë për vdekje nga një shok klase në qytetin e La Spezia-s.
Sipas kushteve të dekretit, shkollat do të jenë në gjendje të përdorin detektorë metalesh portativë, si ata që përdoren në aeroporte ose në evente të mëdha.
Qëllimi është të parandalohen nxënësit që të vijnë në klasë me armë.
Koalicioni i Melonit, i përbërë nga tre parti të krahut të djathtë dhe konservatore, po përgatit gjithashtu një paketë sigurie që parashikon rregullore më të rrepta për posedimin e armëve të zjarrit. /Telegrafi/