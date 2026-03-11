Islanda mund të jetë anëtari i 28-të i BE-së, thotë ministrja e Jashtme
Islanda mund të përfundojë bisedimet e pranimit me BE-në brenda "një viti e gjysmë" dhe të bëhet vendi i 28-të anëtar i saj, tha Ministrja e Jashtme, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir për POLITICO.
Islanda do të mbajë një referendum më 29 gusht nëse do të rifillojë negociatat e saj të ndërprera për t'u bashkuar me BE-në, transmeton Telegrafi.
Një sondazh i kohëve të fundit i Gallup tregoi një votim të ngushtë, me 52 përqind të njerëzve në favor të këtij veprimi dhe 48 kundër.
"Ndonjëherë nuk duhet ta lësh sondazhin të udhëheqë, por udhëhiq veten", tha Þorgerður, e cila kryeson partinë pro-BE Viðreisn.
Islanda është anëtare e Zonës Ekonomike Evropiane dhe pjesë e zonës së udhëtimit të lirë Shengen, kështu që tashmë ka shumë nga ligjet e BE-së në librat e saj.
Si rezultat, “nuk do të jetë aq e komplikuar për ne” dhe “do të jetë një proces mjaft i shpejtë” për të përfunduar negociatat për t'u bashkuar me bllokun, duke supozuar se islandezët votojnë për të rifilluar bisedimet, tha Þorgerður.
E pyetur nëse Islanda mund t'i mposhtë kandidatët që janë më të përparuar në negociatat e tyre të anëtarësimit në BE, siç është Mali i Zi, për t'u bërë anëtari i 28-të i BE-së, Þorgerður tha “po”.
Megjithatë, shtoi ajo, “çështja më e madhe, sigurisht, do të jetë peshkimi”.
Islanda aplikoi për anëtarësim në BE në vitin 2009 mes një krize financiare, por i ngriu bisedimet në vitin 2013 pas një mosmarrëveshjeje mbi politikën e peshkimit dhe një ndryshimi në rrethanat e saj ekonomike; ajo zyrtarisht e tërhoqi aplikimin e saj në vitin 2015.
Përpara kësaj, Reykjavík kishte mbyllur 11 nga 33 kapitujt negociues - një moment historik që Mali i Zi e tejkaloi vetëm në muajt e fundit.
Një zyrtar i BE-së, të cilit i është dhënë anonimiteti për të folur lirisht, i tha POLITICO muajin e kaluar se mund të duhet vetëm një vit për të përfunduar negociatat me Reykjavík.
Þorgerður paralajmëroi se edhe nëse islandezët thonë po në gusht, do të duhet të ketë një votim tjetër pasi të përfundojnë negociatat.
Por përfitimet e bashkimit me bllokun në një kohë "turbulencash gjeopolitike" po lënë mbresa, tha Þorgerður.
"Është gjithashtu shumë e rëndësishme për bizneset tona, për industritë tona që t'u japim atyre një strehë dhe t'i mbrojmë ato brenda Unionit", shtoi ajo.
Islanda do të përfitonte nga bashkimi me BE-në si ekonomikisht ashtu edhe në siguri, tha Þorgerður.
"Ne gjithmonë kemi inflacion dhe norma interesi më të larta se vendet e tjera evropiane. Dhe ka shumë monopole në ekonomi", theksoi ndër tjera ajo.
BE-ja gjithashtu do të përfitonte nga prania e Islandës gjeostrategjike dhe të pasur në bllok, shtoi ajo.
Me referendumin e gushtit, "ne po ia japim pushtetin popullit", tha Þorgerður.
"Do të thoja se do të ishte e dobishme si për Islandën ashtu edhe për Bashkimin Evropian të negocionin tani, jo pas dy vitesh apo çfarëdo qoftë, por tani", tha për fund. /Telegrafi/