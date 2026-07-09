“Ishte shumë prekëse”, Miroslav Klose tregon detaje për telefonatën surprizë nga Lionel Messi
Sulmuesi legjendar gjerman, Miroslav Klose, ka zbuluar se ka marrë një telefonatë thellësisht emocionale nga Lionel Messi, pasi superylli argjentinas theu rekordin e tij të të gjitha kohërave për gola në Kupën e Botës.
Zbulimi vjen ndërsa Argjentina përgatitet të përballet me Zvicrën në një ndeshje shumë të pritur çerekfinale të Kupës së Botës, mëngjesin e së dielës, më 12 korrik.
Biseda historike midis dy sulmuesve ikonikë u bë e mundur nga trajneri aktual i Argjentinës, Lionel Scaloni, i cili ndau një dhomë zhveshjeje me Klosen gjatë kohës që ata luanin te klubi italian Lazio.
“Trajneri i Argjentinës, Lionel Scaloni, ishte shoku im i skuadrës te Lazio, midis viteve 2011 dhe 2013. Ne ende mbajmë kontakt të rregullt. Ai organizoi një telefonatë midis meje dhe Messit. Ishte shumë prekëse”, ka thënë fillimisht Klose.
“Sigurisht, jemi takuar disa herë në fushë, gjë që ishte gjithmonë e këndshme dhe me respekt. Por ajo telefonatë ishte hera e parë që folëm pas kaq shumë kohësh pa luajtur. Ai më tha se do të më dërgonte një fanellë të firmosur", përfundoi legjenda gjermane.
Ndryshe, Klose ka mbetur në kuotën e 16 golave në Kampionate Botërore, teksa Messi pas tetë golave të shënuar në këtë Kupë të Botës, ka arritur kuotën e 21 golave deri tani. /Telegrafi/