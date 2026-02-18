"Ishte shumë e qartë”, Mourinho akuzon ashpër gjyqtarin për favorizim të Real Madridit
Trajneri i Benficës, Jose Mourinho, beson se ish-klubi i tij përfitoi nga një gjykim i njëanshëm gjatë fitores 1-0 ndaj skuadrës së tij të martën mbrëma, megjithëse pranoi se “Los Blancos” e merituan fitoren.
Tekniku portugez kishte akuzuar më herët zyrtarët në Evropë dhe në Spanjë për komplot kundër Real Madrid kur ishte në krye të skuadrës në “Bernabeu”.
Tema kryesore e konferencës së tij për shtyp pas ndeshjes ishte akuza për racizëm e ngritur ndaj Gianluca Prestianni nga Vinicius Junior.
Mourinho mbrojti Prestiannin, duke shpjeguar se nuk mund të mbante anë për asnjërin prej lojtarëve për shkak të versioneve të ndryshme të ngjarjes.
Një tjetër zhvillim dytësor ishte fakti se ai do të mungojë në rikthimin e tij në “Bernabeu” për shkak të përjashtimit të vonshëm nga gjyqtari, pasi u ankua se Vinicius duhej të ndëshkohej me karton të dytë të verdhë.
Trajneri i Benficës u ndëshkua me dy kartonë të verdhë brenda pak çastesh, i pari për protesta pas një faulli të Vinicius që nuk solli karton të dytë për brazilianin.
Mourinho i tha Diario AS se kartoni i tij i dytë erdhi pasi ai pretendoi se François Letexier kishte qenë i njëanshëm ndaj skuadrës së tij.
Mourinho kritikon festimin e Viniciusit: Duhej të festonte me bashkëlojtarët, jo përballë 60 mijë njerëzve
“Jo, jo… U përjashtova sepse thashë diçka shumë të qartë, se gjyqtari kishte një letër ku shkruhej se Tchouameni, Carreras dhe Huijsen nuk mund të merrnin karton të verdhë. Dhe ai refuzoi të ndëshkonte qoftë Carreras, qoftë Tchouamenin. Ia thashë këtë gjyqtarit”.
“Kam qenë 1,400 ndeshje në bankinë dhe ai e dinte shumë mirë kë mund të ndëshkonte e kë jo. E dimë si funksionon kjo. Madridi e meritoi fitoren; ishin më të fortë”, ka deklaruar Mourinho./Telegrafi/