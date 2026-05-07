“Ishte një grabitje në mes të ditës”, Kahn akuzon gjyqtarët për vendimet kundër Bayernit
Oliver Kahn ka folur për mënyrën se si Bayern Munichu u “grabit” në ndeshjen ndaj Paris Saint-Germain, duke treguar për incidentet me penallti të Joao Neves dhe një karton të dytë të verdhë që nuk iu dha Nuno Mendes.
Bayern Munich nuk arritur më shumë se një barazim 1-1 në shtëpi ndaj PSG në ndeshjen e dytë gjysmëfinale të Ligës së Kampionëve, por u eliminua shkaku i humbjes në ndeshjen e parë me rezultat 5-4.
Megjithatë, shumë vendime të gjyqtarit po kontestohen pas ndeshjes dhe një i tillë është edhe legjenda gjermane Kahn, i cili beson se Bayerni u dëmtua rëndë.
“Kam qenë në këtë lojë për dekada, si lojtar, kapiten dhe tani në klub dhe nuk kam parë kurrë tri vendime më të qarta të injorohen në një natë të Ligës së Kampionëve. Kjo nuk ishte një ndeshje futbolli, kjo ishte një grabitje në mes të ditës dhe çdo tifoz i Bayernit e di këtë”, ka thënë fillimisht Kahn.
“Le të fillojmë me incidentin e Nuno Mendes. Ai është tashmë me karton të verdhë, të gjithë e dinë këtë. Topi goditet dhe krahu i tij është qartë i hapur, ka një prekje të qartë me dorë. Tani, mund të debatojmë për qëllimin gjatë gjithë ditës, por interpretimi modern ka të bëjë me pozicionin dhe ndikimin, dhe krahu i tij është në një pozicion të panatyrshëm duke bllokuar lojën”.
“Vetëm kjo e vë atë në telashe serioze. Kur je tashmë i ndëshkuar, thjesht nuk mund të marrësh atë lloj rreziku. Është inteligjencë themelore e futbollit. Ky duhet të jetë një karton i dytë i verdhë, pa diskutim. Në vend të kësaj, gjyqtari e shikon dhe vendos… asgjë. Pa përgjegjësi, pa qëndrueshmëri. Pra, çfarë duhet të mendojnë lojtarët? Që rregullat ndryshojnë në varësi të momentit?”.
“Dhe pastaj arrijmë te situata e penalltisë, e cila për mua është edhe më tronditëse. Vitinha largon topin, po, por ajo që ndodh më pas është pika kyçe. Topi bie në kontakt me dorën e Neves brenda zonës së penalltisë. Vazhdoj të dëgjoj njerëz që thonë, "oh, erdhi nga një shok skuadre", pastaj çfarë? Që kur e anuloi kjo një prekje me dorë?”.
“Ligjet e lojës nuk thonë "vetëm nëse vjen nga kundërshtari". Një prekje me dorë është prekje me dorë nëse krijon një situatë të padrejtë, dhe këtu absolutisht e bën. Krahu i tij është i përfshirë, topi ndryshon rrugën e tij dhe Bayernit i mohohet një mundësi e qartë. Në këtë nivel, me VAR në dispozicion, si të mos e jepni këtë?”.
“Dhe pastaj, për ta mbyllur të gjitha, ju ndëshkoni Luis Diaz për protestë? Për reagim ndaj një faulli të pastër që nuk është dhënë? Pra, tani i ndëshkojmë lojtarët jo vetëm me vendime të gabuara, por edhe për shfaqjen e emocioneve për ato vendime të gabuara? Kjo është e pabesueshme. Ju po u kërkoni lojtarëve të jenë robotë në momente kur gjithçka është në rrezik”.
“Nuk mund të më thoni Bayern Munich nuk u prekën nga kjo. Këto janë momente përcaktuese të ndeshjes. Një karton i kuq ndryshon gjithçka. Një penallti ndryshon gjithçka. Në vend të kësaj, të dyja situatat injorohen dhe ne mbetemi duke folur për gjyqtarin në vend të topit të futbollit. Ky është një problem”.
“Në këtë nivel, Liga e Kampionëve, gara më e madhe e klubeve në botë, ju prisni qartësi, ju prisni guxim dhe mbi të gjitha, ju prisni drejtësi. Sonte, nuk kemi asnjë nga këto. Dhe nëse ky është standardi, atëherë kemi një problem serioz në futbollin evropian, sepse klubet investojnë gjithçka për të garuar këtu dhe ata meritojnë më mirë sesa vendime si këto që përcaktojnë fatin e tyre”, përfundoi drejtuesi gjerman. /Telegrafi/