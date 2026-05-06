Shpjegohet arsyeja se pse Bayern Munich nuk mori penallti pas “prekjes me dorë” të Joao Neves në zonën e PSG-së
Bayern Munich pati një kërkesë të madhe për penallti rreth minutës së 31-të në ndeshjen e kthimit gjysmëfinale të Ligës së Kampionëve (2025/26) ndaj Paris Saint-Germain në “Allianz Arena”.
Në atë moment, me PSG-në që po udhëhiqte 1-0, bavarezët e shtuan presionin dhe pretenduan për një 11-metërsh, pasi një pastrim i topit nga Vitinha duket se e goditi Joao Neves në krah brenda zonës. Lojtarët e Bayernit rrethuan gjyqtarin dhe kërkuan me insistim që të akordohej penallti.
Megjithatë, gjyqtari nuk ndryshoi vendim dhe as VAR-i nuk ndërhyri për ta dërguar episodin në rishikim si penallti.
Sipas interpretimit të gjyqtarëve, krahu i Joao Neves nuk ishte në një pozicion “të panatyrshëm” në atë çast dhe nuk u vlerësua si prekje e qëllimshme me dorë, ndaj loja vazhdoi.
Vendimi shkaktoi zemërim të madh te Bayern. Trajneri Vincent Kompany reagoi i irrituar në vijën anësore, duke protestuar për situatën, ndërsa kampi bavarez mbeti i bindur se duhej të përfitonte penallti. /Telegrafi/