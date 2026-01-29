“Isha i bindur që e meritoja” – Raphinha kritikon kriteret e Topit të Artë
Sulmuesi anësor i Barcelonës, Raphinha, ka deklaruar se çmimet individuale duhet të pasqyrojnë kryesisht arritjet personale dhe jo suksesin e skuadrës.
Ai në një intervistë së fundmi publikisht ka deklaruar se e meritonte Topin e Artë 2026 para Ousmane Dembele.
“Në mendimin tim, e meritoja Topin e Artë. Besoj se trofetë individualë nuk duhet të bazohen në rezultatet kolektive. Por, duke qenë se ndodh kështu, atëherë çmimi me të drejtë i shkon Dembeles”.
Pastaj ai kritikoi edhe kriteret, ku ndër të tjera shtoi se nëse jo trofeun atëherë e meritonte së paku një vend në top tre.
“Isha i zhgënjyer. Prisja diçka më shumë. Të paktën mendoja se do të isha në mesin e tre më të mirëve. E dija se shanset e mia për ta fituar ishin shumë të vogla, pasi Liga e Kampionëve ka një ndikim të madh në këtë çmim. Megjithatë, renditja ime ishte zhgënjyese për mua”, nënvizoi braziliani.
Përndryshe, Ousmane Dembele e fitoi Topin e Artë për vitin 2026, kurse pas tij u renditen Lamine Yamal dhe Vitinha./Telegrafi