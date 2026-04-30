Ish-ylli i Arsenalit dhe Milanit tani drejton një biznes prej 20 miliardë dollarësh
Ish-lojtari i kombëtares franceze, Mathieu Flamini, i njohur për performancat e tij në ndeshjet e futbollit për Arsenalin dhe Milanin, e ka shndërruar karrierën e tij sportive në një biznes me një vlerë potenciale që vlerësohet në dhjetëra miliardë dollarë.
Ndërsa shumë nga shokët e tij të ekipit janë përqendruar në argëtim, Flamini i ka investuar të ardhurat e tij në projekte afatgjata, i nxitur nga një pasion për mbrojtjen e mjedisit.
“Si fëmijë, kisha dy pasione: futbollin dhe qëndrueshmërinë. U rrita në Marsejë pranë detit dhe isha i vetëdijshëm për problemet mjedisore që lidheshin me plastikën në oqeane dhe ndotjen kimike që në moshë të vogël. Edhe gjatë karrierës sime, mendova se si mund të ndihmoja në gjetjen e zgjidhjeve për ngrohjen globale”, ka thënë fillimisht Flamini.
Një sipërmarrje biznesi me vlerë miliarda
Një moment vendimtar erdhi në vitin 2008, kur ai themeloi GF Biochemicals me partnerin e biznesit Pasquale Granato. Qëllimi i kompanisë ishte të zhvillonte teknologji për të prodhuar acid levulinik nga mbetjet bimore, një substancë që konsiderohet si një zëvendësim miqësor ndaj mjedisit për produktet e naftës në industri që variojnë nga plastika te farmaceutika.
Ekipi i tij u bë i pari në botë që prodhoi në masë acid levulinik, i cili zvogëlon emetimet e CO2 në prodhimin e detergjentëve ose produkteve të kujdesit për lëkurën deri në 80 për qind, raporton The Sun.
“Kur u bashkova me AC Milan në moshën 24 vjeçare, disa nga lojtarët më të vjetër kishin projektet e tyre anësore, gjë që më inkurajoi të mendoja për sipërmarrjen. U shfaqën mundësi që më drejtuan drejt sektorit kimik”, shpjegoi Flamini.
"Nuk jam miliarder, ka pasur një keqkuptim"
Publiku mësoi për suksesin e tij në biznes në vitin 2015, kur mediat njoftuan se kompania e tij vlente miliarda. Kishte raportime se ish-futbollisti "vlera e tij ishte 20 miliardë dollarë", gjë që do ta bënte atë futbollistin më të pasur në histori, por doli që ky ishte një vlerësim i vlerës potenciale të tregut që teknologjia e tij mund të kapte.
"Është e rëndësishme ta sqarojmë këtë. Ndryshe nga sa kam lexuar, unë nuk kam miliarda euro në llogarinë time bankare. Kjo shumë nuk korrespondon me vlerën e kompanisë sime. Ato 20 miliardë euro janë vlera totale e tregut që duam të pushtojmë. Ka pasur një keqkuptim", shpjegoi francezi.
Edhe pse nuk është miliarder, pasuria e tij vlerësohet në një shumë të konsiderueshme prej 400 milionë eurosh.
Nga fushat e futbollit në Pallatin Buckingham
Pasi doli në pension në vitin 2019, Flamini, 42 vjeç, mori rolin e Drejtorit Ekzekutiv në kompaninë e tij dhe puna e tij për qëndrueshmërinë e çoi atë madje të takohej me Mbretin Charles III në Pallatin Buckingham. Ai e ndau foton në Instagramin e tij dhe tifozët kanë dërguar urime të shumta në rrjetet sociale.
"Shumë mbresëlënëse! Po krijoni një ndikim që do t'i sjellë dobi botës për brezat që do të vijnë", shkroi një përdorues i rrjeteve sociale.
Paralelet midis sportit dhe sipërmarrjes
Flamini është i përfshirë fuqishëm në zhvillimin e teknologjive të gjelbra, pasi ka themeluar platformën The BioJournal, dhe së bashku me ish-shokun e skuadrës Mesut Ozil drejton biznesin e shëndetit Unity Performance Lab. Ai thekson se ka shumë ngjashmëri midis sportit dhe biznesit.
“Duhet të përballosh presionin, të jesh i vendosur, por edhe i duruar, dhe të mos kesh frikë nga puna e palodhur dhe sakrifica", thotë ai.
I pyetur për orarin e tij të punës, ai shton: "Tani është çështje kohe se kur nuk punoj. Kur je sipërmarrës, duhet të jesh i përkushtuar dhe të mos i numërosh orët. Unë nuk punoj kur fle, por jam i disponueshëm pjesën tjetër të kohës". /Telegrafi/