Ish-shefi ushtarak ukrainas zbulon përçarjen me Zelensky pas bastisjes së vitit 2022
Ambasadori i Ukrainës në Mbretërinë e Bashkuar ka folur publikisht për herë të parë rreth një përçarjeje me Volodymyr Zelensky.
Gjenerali Valeriy Zaluzhnyi shërbeu si komandanti më i lartë ushtarak i Kievit deri në shkurt 2024, transmeton Telegrafi.
Menjëherë pasi Rusia nisi pushtimin e saj në shkallë të plotë në shkurt 2022, Zaluzhnyi tha se tensionet shpesh ndizeshin për mënyrën më të mirë për të mbrojtur Ukrainën.
Por ai i tha Associated Press se marrëdhënia arriti pikën e vlimit më vonë atë vit, kur dhjetëra agjentë nga shërbimi i inteligjencës së brendshme të Ukrainës bastisën zyrën e tij.
Zaluzhnyi pretendon se incidenti i paraportuar më parë ishte një akt frikësimi.
SBU tha se nuk është kryer kurrë asnjë kontroll në zyrë, megjithëse pranoi se adresa ishte pjesë e një hetimi që nuk kishte lidhje me të.
Ai tha se gjatë bastisjes së vitit 2022 në zyrën e tij, ai e telefonoi shefin e shtabit të Zelenskyt duke e paralajmëruar se ishte i përgatitur të thërriste ushtrinë për ta ndaluar atë dhe për të mbrojtur qendrën e komandës: "Do të luftoj me ty dhe kam thirrur tashmë përforcime në qendër të Kievit për mbështetje". /Telegrafi/