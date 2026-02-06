Ish-shefi i MI6, Moore: Ukraina tejkaloi pritshmëritë tona, mbivlerësuam rusët
Richard Moore, ish-shefi i shërbimit britanik të inteligjencës MI6, ka pranuar se Perëndimi e ka mbivlerësuar ushtrinë ruse në luftën kundër Ukrainës.
“Ne mendonim se ukrainasit do ta kishin të vështirë t’i bënin ballë rusëve. Megjithatë, e nënvlerësuam sa keq do të performonte ushtria ruse në fushëbetejë”, tha Moore.
Ai shtoi gjithashtu se presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky, ka treguar një formë udhëheqjeje krejt të veçantë.
“Te Zelensky pamë një lloj tjetër udhëheqësi - një njeri që doli të ishte jashtëzakonisht i guximshëm, që qëndroi dhe udhëhoqi popullin gjatë rezistencës kundër pushtuesve rusë”, theksoi Moore.
Analisti rus, Alexander Nevzorov ka komentuar se askush përveç Zelenskyt nuk ka përvojë reale në luftimin e Rusisë. Sipas tij, lideri ukrainas mund të ketë një mijë të meta, por përvoja e tij i tejkalon ato.
“Të gjithë udhëheqësit perëndimorë janë njerëz të këndshëm, por shkëlqejnë vetëm në zhanre bisedore. Ajo që nevojitet tani është një gladiator i vërtetë, një që mund t’i çjerrë armiqtë e tij dhe që nuk ka frikë nga përshkallëzimi dhe gjaku”, shkruan Nevzorov.
Komentet e Moore vijnë në një moment kur lufta në Ukrainë vazhdon dhe roli i udhëheqësisë së guximshme bëhet vendimtar për qëndrueshmërinë e vendit dhe moralin e popullit. /Telegrafi/