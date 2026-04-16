Ish-reprezentuesi i Anglisë nuk dëshiron të largohet nga Dubai: Jam më i sigurt me raketa mbi kokë sesa në Londër
Jonjo Shelvey, dikur një mesfushor i shkëlqyer anglez dhe lojtar i ekipit kombëtar, ka tërhequr sërish vëmendjen për pasigurinë që ndjente gjatë jetës në Londër dhe ka shkaktuar habi me një deklaratë nga Dubai.
Shelvey e përfundoi karrierën e tij si lojtar në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe aktualisht është trajner i Arabian Falcons, një klub nga Dubai, i cili garon në nivelin e dytë të futbollit në Emiratet e Bashkuara Arabe.
Ai tani ka theksuar se ndihet më i sigurt në Dubai, me "raketa që fluturojnë mbi kokën e tij", sesa të jetojë në Londër.
"Unë ende i qëndroj asaj që thashë. Nuk do ta ndryshoj perspektivën time. Nuk do të doja t'i ktheja fëmijët e mi në shtëpi. Jo vetëm në shtëpi, por edhe në Mbretërinë e Bashkuar, përreth Londrës dhe Essex-it, nga jam me origjinë", tha Shelvey për gazetën "The Sun".
Ai shpjegoi gjithashtu se ende e donte vendin nga vinte, por kohërat kishin ndryshuar dhe ai ndiente shumë pasiguri në rrugët e Londrës.
"Nuk po e kritikoj vendin sepse u rrita atje. Por nuk ishte kështu atëherë. Mund të dilje dhe të ishe në park apo kudo me miqtë e tu ose të shëtisje në dyqane. Nuk mendova kurrë të kthehesha. Ndihem kaq i sigurt këtu", shton Shelvey.
34-vjeçari, i cili ka bërë gjashtë paraqitje për Anglinë dhe ka shkëlqyer duke luajtur për Newcastle, Swansea dhe Liverpool, vlerësoi Emiratet e Bashkuara Arabe për mënyrën se si e trajtuan luftën izraelito-amerikane me Iranin.
"Do të ndihesha më i pasigurt duke ecur nëpër Londër sesa të isha këtu me raketa që fluturojnë mbi kokën time. Por duhet t'i japësh meritat Emirateve të Bashkuara Arabe për mënyrën se si e trajtuan situatën dhe i bënë të gjithë të ndihen të sigurt. Jam shumë i kënaqur dhe i lumtur këtu dhe do ta zgjidhja këtë vend atje në çdo ditë të javës", përfundoi ai.
Në të njëjtën kohë, Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar këshillon që të mos udhëtohet drejt Emirateve. Ata urdhëruan që të gjitha udhëtimet, përveç atyre thelbësore, të anulohen derisa të qetësohen tensionet. /Telegrafi/