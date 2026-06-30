Ish-drejtoresha e kastit për James Bond: Jacob Elordi dhe Callum Turner nuk duhet të jenë "agjentët e rinj 007"
Drejtoresha e kastit për filmat e James Bond, Debbie McWilliams, beson se agjenti i ri 007 nuk duhet të jetë një nga emrat e aktrimit më të përmendur për momentin, por dikush krejtësisht i papritur.
Debbie McWilliams, e cila ka punuar në filmat e James Bond për gati 40 vjet, nga filmi "For Your Eyes Only" i vitit 1981 deri te filmi "No Time To Die" i vitit 2021, tha se Jacob Elordi, Callum Turner dhe Harris Dickinson nuk duhet të marrin përsipër rolin e legjendarit "Agjent 007".
McWilliams, i cili ishte përgjegjës për përzgjedhjen e aktorëve si Timothy Dalton, Pierce Brosnan dhe Daniel Craig, doli në pension përpara se Amazon të merrte kontrollin krijues të serisë. Drejtoresha e përzgjedhjes së aktorëve, Nina Gold, dhe regjisori Denis Villeneuve, tani po udhëheqin kërkimin për Bondin e ri.
"Nuk dua të shoh asnjërin prej tyre si James Bond. Është absolutisht thelbësore që Bondi të mbetet një enigmë e plotë. Nuk dua të shoh asnjërin prej tyre si Bond sepse dimë kaq shumë për ta tani. Duam të dimë sa më pak për ta personalisht sepse janë spiunë. Nuk kemi nevojë të dimë se ku shkon për pazar ose kush janë prindërit e tij ose ku jeton. Nuk duam ta shohim kurrë në shtëpi. Elementi kyç i gjithë kësaj është përshkrimi i punës së tij. Ai ka leje për të vrarë dhe ne duhet të besojmë se mund ta bëjë. Nëse nuk e besoni, atëherë e keni humbur audiencën", shpjegoi McWilliams.
Ajo shtoi se aktorët e mëparshëm të Bondit ishin shumë më pak të njohur kur morën rolin.
"Timothy dhe Pierce nuk ishin veçanërisht të njohur. Daniel kishte një karrierë në filma të pavarur më parë dhe një jetë romantike mjaft të gjallë, por ai nuk ishte një emër i njohur dhe kjo ndihmon shumë. Dua të shoh dikë që është krejtësisht i papritur", tha ajo.
McWilliams gjithashtu beson se James Bond duhet të mbetet një personazh mashkullor.
"Kështu e shkroi Ian Fleming. Pse do të donit ta ndryshonit këtë? Ata nuk e ndryshuan Harry Potter në Alice Potter ose në një etni tjetër. Kështu u shkrua dhe besoj se duhet të mbetet kështu", shtoi ajo.
Amazon konfirmoi në maj se kërkimi për një aktor të ri për të luajtur James Bond kishte filluar zyrtarisht.
"Ndërsa nuk planifikojmë të komentojmë mbi detaje specifike gjatë procesit të përzgjedhjes së aktorëve, jemi të emocionuar të ndajmë më shumë lajme me fansat kur të vijë koha e duhur", tha studioja.
Filmi i ri i James Bond, me regji nga Denis Villeneuve, do të jetë episodi i 26-të i kësaj serie. Drejtoresha e kastit, Nina Gold, ka punuar më parë në projekte të tilla si *"Game of Thrones" dhe "Star Wars", ndërsa filmi është prodhuar nga Amy Pascal dhe David Heyman. Skenari është shkruar nga Steven Knight, autor i serisë "Peaky Blinders". /Telegrafi/