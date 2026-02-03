Ish-burri i Jill Biden përballet me akuza për vrasje në vdekjen e gruas së tij të dytë
Ish-burri i ish-Zonjës së Parë, Dr. Jill Biden, është akuzuar për vrasje në vdekjen e gruas së tij aktuale, thanë autoritetet të martën.
William Stevenson, 77 vjeç, u arrestua në lidhje me vdekjen e gruas së tij, 64-vjeçares Linda Stevenson, e cila u gjet pa ndjenja në dhjetor brenda një shtëpie në Qarkun New Castle, Delaware, tha policia.
Ai u nxor në gjyq dhe po mbahet në Institutin Korrektues Howard Young me një garanci prej 500,000 dollarësh. Nuk është e qartë nëse ai ka përfaqësim ligjor në këtë kohë.
Stevenson ishte i martuar me Biden nga viti 1970 deri në divorcin e tyre në vitin 1975. Zyra post-presidenciale e Biden nuk pranoi të komentonte në lidhje me arrestimin dhe akuzat e Stevenson.
Autoritetet mbërritën në shtëpi pasi morën një telefonatë në lidhje me një mosmarrëveshje familjare, tha policia në deklaratën e saj fillestare në lidhje me incidentin.
Policia nuk ndau më shumë detaje rreth hetimit të tyre ose shkakut ose mënyrës së vdekjes së Linda Stevenson. Ajo u përshkrua si një person "thellësisht i orientuar drejt familjes" që i pëlqente të kalonte pushimet me vajzën dhe mbesën e saj, dhe të mbështeste Philadelphia Eagles, sipas nekrologjisë së saj.
Në vitet e fundit, ajo themeloi një biznes kontabiliteti dhe u bë mikeshë me shumë nga klientët e saj. /Telegrafi/