Ish-asistenti i Xavit sulmon Barcelonën: Ai nuk e meritonte këtë, ishin të padrejtë me të
David Prats, ish-anëtar i stafit të Xavit, ka kritikuar Barcelonën, duke thënë se klubi nuk i ofroi mjaftueshëm mbështetje trajnerit spanjoll gjatë periudhës së tij në krye.
“Xavi është me disa nivele mbi të gjithë të tjerët, si personalisht ashtu edhe profesionalisht. Për mua, ai është trajner i klasit të lartë”, tha trajneri aktual i Al-Shamal.
“Presioni është i jashtëzakonshëm. Je te një nga klubet më të mëdha në Evropë dhe duhet të fitosh dhe të luash mirë gjatë gjithë kohës. Këtë e ndjen edhe si analist”.
“Ajo që më lëndoi më shumë ishte kritika e pabazë e drejtuar ndaj nesh, sidomos ndaj Xavit”.
“Ai nuk e meritonte; ishin të padrejtë me të. Dhe për më tepër, ne nuk u mbrojtëm nga brenda”.
Xavi ka qenë në përplasje me presidentin e Barcelonës, Joan Laporta, që nga shkarkimi i tij në vitin 2024.
Legjenda e Barçës ka hedhur vazhdimisht akuza ndaj administratës së Laportës, duke pretenduar se ky i fundit e kishte bllokuar rikthimin e Lionel Messit.
Ai madje u rreshtua në krah të Victor Font, kandidatit për president, i cili përfundimisht humbi në zgjedhjet e fundit.
Laporta gjithashtu dha një përgjigje të fortë ndaj akuzave të Xavit: “Falë Zotit që e hoqëm qafe Xavin”./Telegrafi/