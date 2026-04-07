Irani sulmoi gjigantin e naftës të Arabisë Saudite
Në natën e 7 prillit, Irani sulmoi qytetin industrial Al Jubail - një nga qendrat më të mëdha në botë për rafinimin e naftës dhe petrokiminë.
Sulmet goditën objektet që i përkasin kompanisë SABIC, dhe shpërthyen zjarre në disa fabrika.
Mbrojtja ajrore saudite kapi disa nga raketat, por mbeturinat ranë ende pranë objekteve.
Tashmë janë raportuar dëme, ndërsa shkalla e plotë po vlerësohet.
Al Jubail është një nyje kyçe për industrinë globale. Ajo prodhon plastika, plehra dhe lëndë të para për mjekësi dhe ndërtim.
Çdo ndërprerje ndikon jo vetëm në Arabinë Saudite, por edhe në zinxhirët globalë të furnizimit, të cilët tashmë janë nën presion. /Telegrafi/
