Kia hap hapësirë të re shitëse-ekspozuese në Prishtina Mall
Në muajin maj, në qendrën më të madhe tregtare në Kosovë, Prishtina Mall, do të hapet një hapësirë e re moderne shitëse-ekspozuese e automjeteve Kia. Në mbi 200 m², vizitorët do të kenë mundësi të përjetojnë një koncept të ri inovativ in-store, i cili vendos në fokus përvojën e klientit, komoditetin dhe kontaktin e drejtpërdrejtë me stafin.
Prishtina Mall ndodhet pranë autostradës M2 në drejtim të Ferizajt, në adresën Prishtina Mall, M2 (Prishtinë – Ferizaj), 10000 Prishtinë, dhe është hapur në mars 2023. Me infrastrukturën moderne dhe ofertën e gjerë, ajo përfaqëson një nga destinacionet kryesore për blerje dhe argëtim në rajon, duke e bërë një lokacion ideal për prezantimin e konceptit të ri të shitjes nga Kia.
Lokacioni i ri sjell një qasje bashkëkohore ndaj shitjes së automjeteve, ku salloni tradicional zëvendësohet me një hapësirë më të hapur dhe interaktive. Vizitorët do të kenë mundësi të njihen në një ambient të relaksuar me modelet më të fundit të Kia, teknologjitë e avancuara dhe vizionin e mobilitetit të së ardhmes.
- Me kënaqësi presim që së shpejti t’ju ftojmë të përjetoni një eksperiencë të veçantë:
koncept i ri in-store, i fokusuar te klienti
- ambient modern i dizajnuar me fokus te përdoruesi
- staf profesional dhe i qasshëm për këshillim individual
- mundësi për t’u njohur nga afër me modelet aktuale dhe ato që vijnë së shpejti nga Kia
Stafi ynë do të jetë në dispozicion për të gjitha informacionet, prezantimet e automjeteve dhe këshillimin në zgjedhjen e zgjidhjes optimale të mobilitetit, të përshtatur sipas nevojave tuaja.
Hapja është planifikuar për muajin maj, ndërsa data e saktë dhe aktivitetet përcjellëse do të publikohen në javët në vijim. Ju ftojmë të na ndiqni në Facebook dhe Instagram për më shumë informacione.
Me këtë hapësirë të re ekspozuese, Kia forcon më tej praninë e saj në tregun e Kosovës dhe vazhdon realizimin e vizionit për një mobilitet modern, të qasshëm dhe të qëndrueshëm.
Së shpejti – një eksperiencë e re Kia në Prishtina Mall.