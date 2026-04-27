Ukraina thërret ambasadorin e Izraelit për shkak të grurit të vjedhur që dyshohet se është dërguar në Haifa
Tensionet midis Ukrainës dhe Izraelit janë rritur, ndërsa Kievi kërkon të parandalojë ankorimin dhe shkarkimin e një anijeje që transportonte drithëra, të dyshuara si të vjedhura nga zonat e pushtuara nga Rusia, në portin e Haifës.
Ministri i Jashtëm i Ukrainës tha se Kievi kishte lëshuar një thirrje për ambasadorin e Izraelit që të paraqitej të martën në mëngjes, për të paraqitur një notë proteste dhe për të kërkuar veprime të përshtatshme.
Andrii Sybiha tha se "marrëdhëniet miqësore ukrainaso-izraelite kanë potencialin t'u sjellin dobi të dy vendeve" dhe përsëriti se "tregtia e paligjshme e Rusisë me drithëra të vjedhura ukrainase nuk duhet t'i dëmtojë ato".
"Është e vështirë të kuptohet mungesa e përgjigjes së duhur të Izraelit ndaj kërkesës legjitime të Ukrainës, në lidhje me anijen e mëparshme që dorëzoi mallra të vjedhura në Haifa", shtoi ai.
"Tani që një anije tjetër e tillë ka mbërritur në Haifa, ne e paralajmërojmë përsëri Izraelin kundër pranimit të drithërave të vjedhura dhe dëmtimit të marrëdhënieve tona", tha Sybiha.
Ministri i Jashtëm i Izraelit iu përgjigj postimit të Sybihës në X të hënën në mbrëmje, duke i bërë thirrje Kievit të përmbahet nga kryerja e marrëdhënieve diplomatike në X ose në media.
Gideon Sa'ar këmbënguli se "provat që mbështesin akuzat ende nuk janë ofruar".
Sa’ar tha gjithashtu se Kievi "as nuk paraqiti një kërkesë për ndihmë ligjore përpara se t'i drejtohej medias dhe rrjeteve sociale".
"Çështja do të shqyrtohet. Izraeli është një shtet që i përmbahet sundimit të ligjit me autoritete të pavarura të zbatimit të ligjit. Të gjitha autoritetet izraelite do të veprojnë në përputhje me ligjin", shtoi ai.
Burime të Euronews në Kiev konfirmuan raportet fillestare se zyrtarët ukrainas sugjeruan se nëse Izraeli nuk e refuzonte ngarkesën, kjo mund të çonte në pasoja të rëndësishme diplomatike.
Anija në fjalë është Panormitis me flamur të Panamasë, e cila ka arritur në ujërat afër Haifës, sipas shërbimeve të monitorimit të trafikut detar.
Panormitis dyshohet se mban mbi 6,200 ton grurë dhe 19,000 ton elb.
Sipas gazetares investigative ukrainase Kateryna Yaresko nga projekti SeaKrime, e cila e publikoi e para historinë, Panormitis ishte ngarkuar me drithëra nga territoret e pushtuara ukrainase nëpërmjet transferimeve nga anije të tjera dhe u nis nga Porti i Kavkazit në rajonin Krasnodar të Rusisë.
Sipas raportit, një pjesë e madhe e ngarkesës u transferua nga qyteti i pushtuar ukrainas i Berdyansk në bregdetin e Detit të Azov.
Kiev thuhet se po gjurmon Panormitis, dhe zyrtarët thanë se nuk ishin të gatshëm ta "lënë këtë të kalojë", sipas raporteve të medias amerikane të konfirmuara nga Euronews.
Një burim diplomatik ukrainas i tha Axios se Izraeli "në thelb i ka shpërfillur" kërkesat e Kievit në lidhje me anijen e mëparshme që shkarkoi grurin e vjedhur në portin e Haifës.
"Sinqerisht, kjo ndihet si një shuplakë në fytyrë duke pasur parasysh vullnetin e mirë strategjik që Ukraina ka ofruar - nga përcaktimi i IRGC-së si terroristë deri te kriminalizimi i antisemitizmit", tha një burim diplomatik ukrainas.
Më parë në prill, transportuesi rus i mallrave Abinsk dorëzoi gati 44,000 ton grurë të vjedhur ukrainas në Izrael, duke shkaktuar një përgjigje të ashpër diplomatike nga Kievi.
Ministria e Jashtme e Ukrainës lëshoi një deklaratë zyrtare, duke thënë se kishte paralajmëruar zyrtarët izraelitë për origjinën e mundshme të ngarkesës nga territoret e pushtuara përkohësisht të Ukrainës në bordin e Abinsk dhe gjithashtu theksoi "papranueshmërinë e operacioneve të importit me produkte të tilla".
"U morën garanci në lidhje me një përgjigje të përshtatshme", tha ministria e jashtme e Ukrainës, ndërsa pranoi se "pavarësisht informacionit të dhënë dhe kontakteve midis palëve, anija u lejua të shkarkohej në portin e Haifës më 12-14 prill", tha deklarata.
"Pala ukrainase e konsideron anijen Abinsk si një që mund të jetë e përfshirë në aktivitetet e 'flotës në hije', të cilën shteti agresor e përdor për të eksportuar, transportuar dhe shitur ilegalisht drithëra të vjedhura ukrainase nga territoret e pushtuara përkohësisht dhe, në fund të fundit, për të financuar luftën kundër Ukrainës", u tha ndër tjera.
Një hetim nga agjencia izraelite e lajmeve Haaretz zbuloi se të paktën katër dërgesa me drithëra të vjedhura ukrainase janë shkarkuar tashmë në Izrael këtë vit. /Telegrafi/