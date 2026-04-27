Padel Fest 2026 sjell tri ditë sport dhe argëtim në Prishtinë
Qendra sportive Padel Zone në Prishtinë po feston përvjetorin e parë të themelimit me organizimin e “PADEL FEST 2026”, një festival treditor që pritet të sjellë energji, sport dhe argëtim për të gjithë vizitorët.
Ky festival do të mbahet më 15, 16 dhe 17 maj, në ambientet e Padel Zone, duke ofruar aktivitete të larmishme për të gjitha moshat dhe nivelet e përvojës në padel.
Programi përfshin turne sportive, lojëra dhe sfida argëtuese, të cilat synojnë të krijojnë një frymë konkurruese dhe njëkohësisht pozitive mes pjesëmarrësve. Paralelisht, atmosfera festive do të pasurohet me muzikë live dhe performanca nga DJ, duke e mbajtur gjallë energjinë gjatë gjithë ditës dhe mbrëmjes.
Përveç aktiviteteve sportive, organizatorët kanë planifikuar edhe surpriza, dhurata dhe hapësira argëtimi për familje, duke e bërë festivalin të përshtatshëm për çdo grupmoshë.
Vizitorët do të kenë gjithashtu në dispozicion ushqime dhe pije, duke krijuar një ambient të këndshëm dhe social.
“PADEL FEST 2026” synon të jetë jo vetëm një ngjarje sportive, por edhe një festë komunitare që reflekton rrugëtimin e deritanishëm të Padel Zone dhe vlerëson mbështetjen e vazhdueshme të pjesëmarrësve dhe dashamirëve të sportit.