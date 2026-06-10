Irani kërcënon të largohet nga Kupa e Botës, ata i kanë bërë një kërkesë të re FIFA-s
Irani po kërcënon të shkaktojë një incident në Kupën e Botës, pasi Ministri i Sportit, Ahmad Donyamali paralajmëroi se ekipi do të largohej nga fusha nëse në stadiume dëgjoheshin protesta kundër udhëheqjes islamike. I njëjti kërcënim vlen edhe nëse në tribuna shfaqen flamuj të vjetër iranianë.
Federata Iraniane e Futbollit i ka kërkuar vazhdimisht organit botëror të futbollit që të sigurojë që spektatorët iranianë të lejohen të sjellin në stadium vetëm flamurin zyrtar të Republikës Islamike dhe jo flamurin e vjetër persian.
Donjamali konfirmoi se ekipi do të largohet nga fusha edhe në këtë rast, siç raportohet nga portali sportiv Varzesh3.
"Ne e kemi informuar tashmë FIFA-n se zyrtarët e ekipit kombëtar do ta ndërpresin ndeshjen sapo të dëgjojmë slogane politike në stadiume", ka thwnw Donjamali.
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Irani ka këmbëngulur prej javësh që vetëm flamuri zyrtar kombëtar të lejohet në stadiume. Flamuri i vjetër, me emblemën e luanit dhe diellit, përdoret në veçanti nga grupet opozitare monarkiste.
Ai është parë gjithashtu në tubime proteste jashtë vendit dhe shihet si simbol i refuzimit të sistemit islamik në Iran. Megjithatë, vëzhguesit dyshojnë se një ndalim i tillë mund të zbatohet.
Situata është veçanërisht e ndjeshme sepse dy nga tre ndeshjet e fazës së grupeve të Iranit do të luhen në Los Angeles. Qyteti është shtëpia e shumicës së diasporës persiane prej gati dy milionësh në Shtetet e Bashkuara, prandaj qyteti quhet edhe "Tehrangeles" ose "Irangeles".
Për shumë prej tyre, Kupa e Botës ofron një mundësi ideale për ta bërë të dukshme për botën protestën e tyre kundër udhëheqjes iraniane.
Flamuri i vjetër i Iranit
Baza e ekipit kombëtar u zhvendos në Meksikë
Pjesëmarrja e Iranit në Kupën e Botës është lënë në hije edhe nga konflikti ushtarak me SHBA-në. Për shkak të kufizimeve në hyrje në vend, federata iraniane u detyrua të zhvendoste bazën e ekipit të saj kombëtar nga shteti amerikan i Arizonës në Tijuana të Meksikës, që ndodhet në jug të San Diegos.
Sipas ambasadorit iranian në Meksikë, ekipit i lejohet të hyjë në Shtetet e Bashkuara vetëm në ditët e ndeshjeve.
Ekipi kombëtar iranian luan në Los Angeles më 16 qershor (ora 15:00) kundër Zelandës së Re dhe më 21 qershor (ora 21:00) kundër Belgjikës. Ndeshja e tretë e fazës së grupeve është planifikuar për 27 qershor (ora 17:00) në Seattle kundër Egjiptit. /Telegrafi/