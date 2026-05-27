Interi synon t’ia rrëmbej Juventusit yllin e madh të ekipit
Interi thuhet se ka shprehur interesin e tij për të nënshkruar me mbrojtësin e Juventusit, Gleison Bremer, këtë afat kalimtar të verës.
Nerazzurrët kanë shumë pasiguri rreth mbrojtjes së tyre. Francesco Acerbi dhe Matteo Darmian janë në rrugë për t’u larguar, ndërsa e ardhmja e Alessandro Bastoni, Stefan De Vrij dhe Yann Bisseck është në dyshim.
Cristian Chivu ka nevojë për një qendërmbrojtës të nivelit të lartë, me Interin që po e kthen vëmendjen drejt klubit rival, Juventus.
Sipas mediave italiane, drejtuesit e Interit duan t’ia plotësojnë kërkesën trajnerit kampion dhe të tentojnë transferimin e qendërmbrojtësit Bremer.
Mbrojtësi brazilian është i etur të largohet nga Zonja e Vjetër për një aventurë të re këtë verë. Ai ka një klauzolë lirimi me vlerë 58 milionë euro, por Juve mund të duhet ta ulë atë për shkak të problemeve me lëndimet që hasi sezonin e kaluar.
Klubet e Ligës Premier gjithashtu po e mbajnë nën vëzhgim Bremerin, i cili do të luajë për Brazilin në Kupën e Botës 2026. /Telegrafi/