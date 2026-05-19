Interi publikon fanellën e re për sezonin 2026/27
Kampionët e rinj të Serie A, Interi, kanë zbuluar sot (e martë) fanellën e tyre të re si vendas për sezonin 2026/27.
Gjigantët e Serie A, Interi, kampionët e Italisë për sezonin 2025-26, sapo kanë publikuar fanellën e tyre të re për ndeshjet në shtëpi për sezonin e ardhshëm.
Nerazzurrët kanë publikuar foto dhe video të fanellës së re në rrjetet sociale, teksa kanë shpjeguar në një deklaratë të martën se fanella ishte frymëzuar nga “shpirti i modës dhe eleganca e përjetshme e Milanos” me referenca për disa nga uniformat më ikonike në historinë e klubit.
Milano addosso. Con orgoglio.
Dove concentrazione e istinto si incontrano.
La nuova maglia è arrivata.
Scopri di più 👉 https://t.co/5YolsnYskU@nikefootball pic.twitter.com/jwfUQ6IJWS
— Inter ⭐⭐ (@Inter) May 19, 2026
“Fanella e re përzien detajet klasike me elementë modernë dhe inovativë, duke krijuar një fanellë që shikon drejt së ardhmes pa humbur lidhjen e saj me të kaluarën. Përdorimi i teknologjive më të përparuara të Nike lejon një sintezë të përsosur të trashëgimisë dhe inovacionit”.
“Fanella e shtëpisë për sezonin 2026/27 përcaktohet nga një kombinim i ngjyrave të zeza dhe blu lion, duke i bërë nderim fanellës historike të Interit të vitit 1998, ndërsa detajet me ngjyrë të artë të Universitetit i referohen të verdhës së logos së Nike dhe stemës së Klubit nga ajo uniformë ikonike”.
Lights, camera, Home Kit. 🖤💙
Scopri di più 👉 https://t.co/5YolsnZ0as@nikefootball pic.twitter.com/TrObLwTmuA
— Inter ⭐⭐ (@Inter) May 19, 2026
“Rikthimi i jakës sjell një prekje tradite në një siluetë bashkëkohore, ndërsa në brendësi, në Inner Pride shkruhet “Made of Milano”, një koncept që nxjerr në pah lidhjen e pathyeshme midis Interit dhe qytetit. Ky koncept reflektohet edhe në detajet grafike të fanellës, me skaje me vija të përfunduara në një stil të frymëzuar nga prerja e gërshërëve të rrobaqepësit, një referencë e drejtpërdrejtë për traditën e rrobaqepësisë dhe prodhimit të Milanos”, thuhet në njoftim.
Pjesë e prezantimit të fanellave të reja ishin kapiteni Lautaro Martinez dhe yje si Marcus Thumas dhe Pio Esposito. /Telegrafi/
Lo spirito milanese, cucito in ogni dettaglio.
Questa è la nuova maglia Inter Home 2026/27. pic.twitter.com/4bL2hVJJFX
— Inter ⭐⭐ (@Inter) May 19, 2026