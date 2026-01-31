Interi nuk heq dorë nga ylli francez, gati oferta e dytë për Al-Ittihad
Interi po përgatit një ofertë të re për të transferuar sulmuesin e Al-Ittihad, Moussa Diaby, gjatë afatit kalimtar të dimrit sipas gazetarit Fabrice Hawkins.
Zikaltërit e kanë identifikuar ish-yllin e Aston Villës si një objektiv kryesor në këtë afat kalimtar. Ata tashmë kanë parë të refuzohet propozimi i tyre për huazim me opsion blerjeje në vlerë 35 milionë euro nga klubi arab.
Megjithatë, 26-vjeçari është i prirur të sigurojë një kalim në “San Siro”. Ai ka arritur një marrëveshje për kushtet personale me Interin për një kontratë me vlerë 4.5 milionë euro në sezon.
Al-Ittihad është i gatshëm të ndahet me Diaby vetëm në rast të një shitjeje përfundimtare ose nëse Interi përfshin një opsion blerjeje të detyrueshëm në marrëveshje.
Tottenhami ka pyetur për disponueshmërinë e francezit, por preferenca e tij për Interin u jep italianëve një avantazh të qartë.
Diaby ka qenë një figurë kyçe për Ittihad që nga bashkimi me ta në vitin 2024, duke regjistruar tetë gola dhe 27 asistime gjatë dy sezoneve të fundit.
Ai është një lojtar shumë i gjithanshëm, i aftë të luajë në të dy krahët e sulmit, dhe njihet për shpejtësinë e tij shpërthyese, driblimin dhe pasimet kreative.
Trajneri i Interit, Cristian Chivu, thuhet se e ka telefonuar personalisht Diabyn për t’i shpjeguar projektin e tij dhe për ta bindur të transferohet në “San Siro”.
Interi po tregohet shumë aktiv në tregun e transferimeve, duke punuar në disa marrëveshje përpara afatit përfundimtar të së hënës.
Zikaltërit kanë arritur marrëveshje për kushtet personale me mesfushorin e Liverpoolit, Curtis Jones, dhe janë në bisedime për të marrë dritën jeshile nga klubi anglez.
Ardhja e mesfushorit anglez mund të lehtësojë largimin e Davide Frattesit nga “San Siro”, me Nottingham Forest që po ushtron presion për të nënshkruar me reprezentuesin italian./Telegrafi/